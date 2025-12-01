João Pedro Lima/Portal iG Frente Fria vinda do Sul avança nesta semana

Uma frente fria vai mudar o tempo no Brasil ao longo desta primeira semana de dezembro, trazendo chuva e risco de temporais em diferentes regiões. Em algumas áreas, os acumulados podem chegar a 200 mm, segundo projeção da MetSul Meteorologia.

Uma área de baixa pressão no extremo Sul do país, com ventos fortes, deve se chocar com uma grande massa de ar quente que cobre o Centro-Sul entre segunda (1º) e terça-feira (02), criando as instabilidades com chuva e temporais isolados à medida que ar mais ameno avança pelo Rio Grande do Sul.

Na região Sul, esse ar quente começa a perder força no início da semana, com registro de chuva e temporais isolados conforme uma massa de ar mais amena avança pelo Rio Grande do Sul.

Risco de temporais

Fernando Frazão/Agência Brasil São Paulo e Rio de Janeiro terão riscos para temporais nesta semana





A MetSul explica que a combinação dessa baixa pressão com a chegada da frente fria provoca chuva irregular e temporais localizados já nesta segunda (1º) nos três estados do Sul.

Ao longo dos dias, a combinação avança pelo Atlântico e afeta o Sudeste e o Centro-Oeste com chuvas localmente fortes e temporais isolados entre terça e quinta-feira (04). O sistema deve estimular nuvens carregadas com potencial para vento forte e granizo.

Entre quinta-feira (05) e domingo (07), a frente fria fica "semi-estacionária" na altura do Espírito Santo e do sul da Bahia. Nessa posição, o sistema organiza um canal de umidade que deve provocar chuva frequente em uma faixa que abrange Mato Grosso, Goiás, Tocantins, norte de Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia.

Os mapas do modelo europeu (ECMWF), analisados pela MetSul, indicam tendência de chuva acumulada diária nessas regiões em todos os dias da semana.





Onde vai chover mais?

Os maiores acumulados devem ocorrer justamente onde o canal de umidade vai atuar com mais força: Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia. Nesses estados, os volumes podem variar de 100 mm a 200 mm por dia.

Nos estados do Sul e em São Paulo, os acumulados tendem a ser menores na média, embora pancadas fortes isoladas possam ocorrer. A MetSul destaca a concentração de chuva em Porto Alegre entre segunda (1º) e terça (02); Em São Paulo, entre o fim da terça (02) e a manhã de quinta (04); e no Rio de Janeiro entre quarta (03) e sexta (05).