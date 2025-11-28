Reprodução/Instagram A estrada da Balsa se transformou em um rio devido ao volume de água

O temporal que atingiu o município de Porto Seguro (BA), na noite da quarta-feira (26) e madrugada da quinta-feira (27), causou grandes alagamentos e transtornos na região. Em alguns pontos, o volume de chuva ultrapassou os 100 milímetros.

Na cidade baiana, a Estrada da Balsa ficou totalmente interditada devido ao quantitativo de água no local. Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver aguns motoristas se arriscando em meio ao grande alagamento.

Segundo a Prefeitura de Porto Seguro, a Estrada da Balsa foi um dos locais mais afetados pelo temporal. Na última quinta-feira (27), a gestão municipal realizou serviços de limpeza, desobstrução e nivelamento da área, que ainda presentava pontos de alagamento.







