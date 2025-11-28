Divulgação/Agência Minas Instabilidades atuam em grande parte do Brasil nesta sexta (28)

A sexta-feira (28) será marcada pelo avanço de uma frente fria entre o Norte, Centro-Oeste e Nordeste brasileiro, que deve gerar novos riscos de temporais. No Sul e no Sudeste, apesar do tempo firme predominar na grande parte, as chuvas voltam em pontos isolados.

Os principais alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para esta sexta são de perigo para chuvas fortes em quase toda região Norte, no Mato Grosso e no oeste da Bahia. Os riscos são para ventos intensos e chuva que pode chegar a 100 mm em 24 horas. Veja a previsão do tempo para cada região.

Sul

Reprodução/Agência MS Sol predomina no Sul na parte da manhã; à tarde, instabilidades avançam





O dia começa com tempo firme em boa parte da região, mas a chegada de uma frente fria associada a um ciclone extratropical no oceano traz novas instabilidades ao Rio Grande do Sul a partir do fim da manhã, aponta o Climatempo. As chuvas atingem pontos no litoral e na serra gaúcha pela manhã; na parte da tarde, trazem risco de temporais, ventos fortes e granizo na Grande Porto Alegre.

As instabilidades também avançam para Santa Catarina e Paraná, com risco de tempestades no leste catarinense. No oeste dos dois estados, o tempo permanece firme. As temperaturas seguem altas em quase toda a região.

Sudeste

O tempo fica firme na maior parte do Sudeste no começo do dia, com possibilidade de chuva fraca apenas em áreas isoladas do norte de Minas Gerais. A partir do fim da manhã, áreas de instabilidade provocam pancadas de chuva no norte mineiro, no leste paulista, no interior do Rio de Janeiro e no Espírito Santo.

O Climatempo explica que a combinação de calor, umidade e perturbações em níveis médios da atmosfera intensifica as pancadas.

Centro-Oeste

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Mato Grosso está sob alerta de chuvas fortes durante toda a sexta-feira





Instabilidades atuam desde cedo em quase todo o Mato Grosso, além de área em Goiás que podem registrar chuva forte, com risco de temporais à tarde. Ao longo do dia as precipitações avançam para oeste, noroeste e norte de Mato Grosso do Sul, influenciadas pela umidade que vem da Região Norte.

Os meteorologistas do Climatempo avaliam que o tempo fica mais firme no sul de Goiás e no restante de Mato Grosso do Sul, onde a umidade pode cair abaixo dos 20%. As temperaturas permanecem elevadas.

Nordeste

A frente fria segue atuando no Nordeste e provoca pancadas de chuva de moderadas a fortes no oeste da Bahia e no sul do Maranhão e do Piauí, com risco de temporais.

Entre Sergipe e Pernambuco, há chance de chuva isolada. Nas demais áreas, o tempo permanece firme.





Norte

Pancadas de chuva isoladas e de moderadas a fortes podem atingir o Acre, norte do Amazonas e áreas próximas da divisa com Roraima durante a manhã. No período da tarde, as instabilidades aumentam e podem trazer risco de temporais em quase toda a região.

O Amapá tem uma sexta-feira de tempo mais firme, com poucas áreas de instabilidade. O calor e a sensação de abafamento predominam em todo o Norte.