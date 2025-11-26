Reprodução/X Instabilidades continuam no Sudeste, Nordeste e no Norte

As condições meteorológicas desta quarta-feira (26) são marcadas por instabilidades em áreas do Sudeste, Norte e Nordeste, causadas pela passagem de uma frente fria que traz riscos de temporais isolados. No Sul e no Centro-Oeste, o tempo segue firme e quente.

Os principais alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) são de perigo para tempestades e chuvas intensas, na faixa que vai do Espírito Santo e sul da Bahia até áreas centrais do Amazonas, passando pelo norte de Goiás e de Mato Grosso. Veja a previsão do tempo em cada região.

Sul

O tempo segue estável na maior parte da região. Segundo o Climatempo, a chuva aparece apenas de forma fraca e isolada no litoral e leste de Santa Catarina e Paraná, devido à umidade vinda do oceano.

No interior e no Rio Grande do Sul, o sol predomina e as temperaturas ficam elevadas. Já nas áreas litorâneas, a maior nebulosidade mantém o tempo mais ameno.

Sudeste

Fernando Frazão/Agência Brasil Ainda pode chover no litoral do Rio de Janeiro





A influência marítima mantém chuva fraca e isolada no litoral de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. No norte do Espírito Santo e de Minas Gerais, o avanço de uma frente fria gera alerta para fortes pancadas de chuva, com risco de temporais e trovoadas, principalmente em território mineiro.

Nas demais áreas do Sudeste, o tempo fica mais firme. O calor segue intenso no oeste paulista e em grande parte de Minas.

Centro-Oeste

O Climatempo aponta pancadas de chuva em grande parte do Mato Grosso e do norte de Goiás, podendo ser fortes em alguns pontos. As áreas estão sob alerta de perigo para tempestade emitido pelo Inmet, com chuvas de até 100 mm ao dia.

Em Mato Grosso do Sul, o tempo segue aberto e sem previsão de chuva, com temperaturas altas.

Nordeste

O avanço da frente fria pelo oeste da Bahia provoca pancadas moderadas a fortes e risco de temporais. Sul do Piauí e Maranhão também podem registrar chuva forte, enquanto no litoral maranhense os volumes tendem a ser menores.

Nas demais áreas da região, o tempo permanece firme e quente. Em estados como Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 20%, condição que requer atenção.





Norte

O dia será marcado por pancadas moderadas a fortes no Amazonas, Acre e Rondônia. Tocantins e Pará também registram chuva, com diminuição apenas em Roraima.

No norte do Pará, o tempo fica mais firme. O calor predomina em toda a região.