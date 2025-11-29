FreePik Chuva ganha força no domingo, mas é registrada em diversos estados no sábado (29)

O último fim de semana de novembro traz risco de temporais em localidades de todas as regiões do país, principalmente no domingo (29). Para este sábado (28), a previsão é de tempo firme na maior parte do Sul e do Sudeste, em um dia de calor forte.

No Centro-Oeste as precipitações se intensificam já no sábado, apesar do calor seguir predominando. As altas temperaturas também são sentidas no Nordeste, e novos temporais são esperados para o Norte. Confira a previsão do tempo para o fim de semana em cada região.

Sul

Governo de SP Tempo fica firme neste sábado no Sul e no Sudeste





O sol predomina na maior parte da região no sábado, apontam os meteorologistas do Climatempo. No litoral do Paraná e de Santa Catarina, o vento marítimo mantém a possibilidade de chuva fraca e isolada. No Rio Grande do Sul, a combinação entre baixa pressão, calor e umidade favorece temporais isolados no fim da tarde.

No domingo, a instabilidade volta a ganhar força graças à influência de um sistema de baixa pressão, associada ao fluxo de umidade vindo do Norte. Pancadas de chuva são esperadas desde cedo no sudoeste do Rio Grande do Sul, com o avanço ao longo do dia para a região metropolitana de Porto Alegre, além de áreas de Santa Catarina e do sul do Paraná.

Sudeste

A atuação de uma área de alta pressão mantém o tempo firme no Triângulo Mineiro, sul de Minas e em São Paulo no sábado. Já no Rio de Janeiro, Espírito Santo e no norte e leste de Minas, o calor e as instabilidades provocam pancadas pontuais de moderadas a fortes, com risco de temporais.

O domingo segue com predomínio de tempo firme em São Paulo e no Rio de Janeiro, ainda sob a atuação da alta pressão. No Espírito Santo e em áreas centrais, norte e leste de Minas, há pancadas fracas a moderadas com trovoadas.

Centro-Oeste

Reprodução/ Iara Puntel / Metsul Meteorologia Precipitações seguem no Centro-Oeste durante o fim de semana





As chuvas podem ser registradas desde a manhã deste sábado no norte de Mato Grosso e no interior de Goiás. No Mato Grosso do Sul, a precipitação ocorre fraca e isolada, apenas no oeste do estado. O Climatempo aponta que o calor segue em toda a região, com umidade relativa do ar abaixo dos 20% em grande parte do Mato Grosso do Sul e no sul de Goiás.

No domingo, a chuva permanece no norte de Mato Grosso e se espalha ao longo do dia pelo estado, com risco de temporais. No norte de Goiás, as pancadas ocorrem de forma isolada. As instabilidades também atingem o noroeste e oeste de Mato Grosso do Sul, enquanto as demais áreas do Centro-Oeste seguem com tempo firme.

Nordeste

As instabilidades persistem neste sábado em quase toda a Bahia. Enquanto isso, o dia será de calor intenso no Piauí e no norte do Maranhão e de umidade muito baixa no leste do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco.

No domingo, as chuvas seguem de fracas a moderadas na Bahia e se intensificam no Maranhão e no Piauí. Nas demais áreas do Nordeste, o tempo firme predomina, com calor elevado e baixa umidade.





Norte

As instabilidades aumentam neste sábado no Amazonas, Rondônia e Roraima, com possibilidade de temporais. No sul e oeste do Pará e no Tocantins também são esperadas pancadas fortes. Já o Amapá e o norte do Pará registram tempo mais aberto e quente.

O domingo segue com pancadas moderadas a fortes e risco de temporais no Amazonas, Roraima, Rondônia, centro-sul do Pará e Tocantins, indica o Climatempo. No norte do Pará e no Amapá, o tempo permanece mais estável, com predomínio de calor.