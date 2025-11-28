Reprodução/ Leandro Lefa / Metsul Meteorologia Metsul alerta para risco de novos temporais com granizo no RS

O Rio Grande do Sul está em alerta de alto risco de temporais nas próximas horas, desta sexta-feira (28). As informações são da MetSul Meteorologia.

As áreas mais vulneráveis são o Leste e o Nordeste do estado, especialmente o entorno da Lagoa dos Patos, a Grande Porto Alegre, os Vales, a Serra Gaúcha e o Litoral Norte.

Entretanto, o calor pode favorecer ocorrências de temporais isolados em outras áreas do estado.

Em boa parte do estado o calor deve ser bem elevado, o que agrava o risco de temporais localizados intensos com vento e granizo.

No final da manhã, a temperatura chegou a atingir 38ºC em Estrela (Vale do Taquari) e Itaqui (Fronteira Oeste). Várias cidades estavam com 33ºC a 36ºC, marcas muito altas para o horário.

De acordo com a Metsul, o cenário de calor muito intenso combinado com a frente fria que passa pela costa com escassa atividade, aumenta a probabilidade de temporais de vento e granizo isolados da tarde para a noite desta sexta-feira.

Alguns destes temporais podem vir a ser localmente fortes a severos e provocar danos.





Registro de tempestades com granizo na manhã desta sexta-feira (28)

MetSul/CLEITON BENDER Pedras de granizo que caíram na região na manhã desta sexta (28)





Entre a madrugada e as primeiras horas da manhã desta sexta-feira (28), uma sequência de tempestades com granizo atingiu diferentes municípios do Rio Grande do Sul, deixando grandes prejuízos nas áreas rurais.

As pedras de gelo variaram de tamanho médio a grande e surpreenderam aos moradores locais que relataram um dos episódios mais severos dos últimos anos.

Em Morro Redondo, no Sul do estado, produtores rurais amanheceram com lavouras destruídas e o gelo acumulado no solo horas após a tempestade.

Os agricultores relataram que as pedras de granizo eram de grande tamanho e caíram com forte intensidade, atingindo parreirais, pomares e outras culturas. Moradores da região afirmaram que não se via um episódio desse há várias décadas.

Na Serra Gaúcha, municípios como Alto Feliz e Vale Real também registraram grandes prejuízos. A chuva de granizo ocorreu entre 3h30 e 4h da madrugada e devastou propriedades inteiras.

Parreirais foram severamente atingidos, com folhas, cachos e estruturas comprometidas. Produtores afirmam que a safra estava em excelente desenvolvimento e que a destruição foi imediata e total em muitos pontos.

Em Caxias do Sul também houve um forte temporal durante a madrugada, que provocou danos expressivos em áreas de produção agrícola.

Segundo a Metsul, equipes municipais percorreram as regiões atingidas para avaliar os prejuízos, que incluem perdas totais em lavouras de uva e ameixa. Em algumas áreas rurais, agricultores relatam que praticamente nada permaneceu intacto após a queda de granizo.

As secretarias municipais de agricultura, a Emater e a Defesa Civil atuaram ao longo do dia no levantamento dos danos e na orientação às famílias afetadas.

Em alguns municípios, as administrações locais já avaliam a necessidade de decretar situação de emergência, diante das perdas na agricultura e da extensão dos danos.

Células de tempestade

Reprodução/ Governo do Rio Grande do Sul Temporal de granizo, RS





Ainda segundo a Metsul, imagens do radar meteorológico de Porto Alegre, registradas às 13h desta sexta-feira (28), apontam a presença de diversas células de tempestade sobre a região.

O calor intenso tem favorecido a formação contínua dessas múltiplas células, garantindo energia para a formação de nuvens de grande porte, com crescimento vertical que podem alcançar entre 10 e 15 quilômetros de altura.

Dados de estações meteorológicas indicavam, até às 13h, temperaturas máximas de 39,6 ºC em Estrela; 38,4 ºC em Itaqui; 37,8 ºC em São Sepé; 37,3 ºC em Maçambará; 37,2 ºC em Uruguaiana; e 37,0 ºC em Candelária.