Duas funcionárias do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet) do Maracanã, na Zona Norte do Rio de Janeiro, foram mortas após disparos na tarde desta sexta-feira (28). O autor do crime se matou em seguida, segundo confirmado ao Portal iG pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).
Em nota, a DHC do Rio de Janeiro diz que a polícia foi acionada e investiga as mortes de três pessoas e que as diligências estão em andamento para apurar os fatos.
O Portal iG entrou em contato com a Assessoria de Comunicação do CEFET e não obteve resposta até o momento.
*Reportagem em atualização