Divulgação/PCMG Polícia Civil mineira prendeu homem com indícios de fugir do país

Um Polonês, de 32 anos, foi preso nesta quinta-feira (27) por suspeita de abusar sexualmente da esposa, de 33 anos, que vive em condição de vulnerabilidade devido a uma grave lesão cerebral. O caso aconteceu em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte, e foi denunciado por duas amigas da vítima, que confirmaram que ela pretendia terminar o relacionamento antes da lesão.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu o suspeito com malas prontas e objetos embalados, indicando a intenção de deixar o país.

Risco à vida

Divulgação/PCMG Delegada Mellina Clemente, responsável pelo caso





A vítima dos abusos ficou com sequelas graves após uma parada cardiorrespiratória durante uma cirurgia. Ela não fala e utiliza traqueostomia para respirar, além de precisar de cuidados constantes.

Segundo a delegada Mellina Clemente, a mãe da vítima encontrou um diário da filha que apontava que o relacionamento já tinha episódios de violência psicológica antes mesmo do acidente sofrido pela mulher. O caso de estupro de vulnerável é investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Lima desde 13 de novembro.

A mãe da vítima também disse que era ameaçada pelo suspeito, que afirmava levar a esposa para fora do país para cuidar dela sozinho, desconsiderando orientações e protocolos médicos brasileiros.

“Em uma das ocasiões, o serviço de homecare chegou a impedir o retorno da paciente para casa ao descobrir que ela recebia medicamentos importados e ministrados pelo investigado, que não possui formação médica”, informou a delegada responsável pelo caso.

Segundo a investigação, há registro de que o homem fez uma sucção excessiva na traqueostomia da vítima, o que acabou causando uma lesão na traqueia dela.

Abusos recorrentes

Uma das cuidadoras da mulher acamada levantou suspeitas sobre a conduta do marido durante os banhos, e relatou que ele passava "tempo incomum manipulando a região íntima", com atitudes típicas de abusos sexuais.





“A família instalou câmeras no quarto e no banheiro, mas o suspeito removeu a do banheiro. Após a reinstalação do equipamento em posição que possibilitava monitoramento constante, ele deixou de participar dos banhos”, contou a delegada.

A Polícia Civil de Minas Gerais solicitou a prisão preventiva do suspeito. A vítima e a mãe dela estão amparadas por medidas protetivas.