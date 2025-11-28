Maduro eTrump: tensão e ameaça de ofensiva terrestre
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversou por telefone com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. A informação foi divulgada pelo jornal The New York Times nesta sexta-feira (28).

Segundo a publicação, o telefonema ocorreu no último fim de semana e os dois discutiram a possibilidade de um encontro nos Estados Unidos.

O jornal informou que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, também participou da chamada. Ele é um dos principais críticos do regime de Maduro dentro do governo americano.

Não foram divulgados mais detalhes sobre o conteúdo da conversa e, conforme relato do jornal, não há reunião presencial marcada.

A ligação aconteceu dias antes de entrar em vigor a decisão do Departamento de Estado de classificar o Cartel de los Soles como organização terrorista estrangeira.

Os Estados Unidos acusam Maduro de liderar o grupo criminoso.

Trump já vinha sinalizando abertura para um diálogo com Maduro. O presidente venezuelano, por sua vez, afirmou estar pronto para um encontro “cara a cara”.

Desde agosto, os norte-americanos mobilizam um forte aparato militar no Caribe , em uma área próxima à costa venezuelana.


Mais de 20 embarcações que supostamente transportavam drogas foram bombardeadas, deixando ao menos 83 mortos, segundo o governo Trump americano.

A justificativa da Casa Branca para a mobilização é conduzir uma operação contra o narcotráfico internacional. Mas, de acordo com autoridades americanas, o objetivo final seria retirar Maduro do poder.

Na quinta-feira (27), Trump afirmou que "muito em breve" os Estados Unidos iniciarão uma ofensiva terrestre contra o narcotráfico na Venezuela. Mas não deu detalhes.


