Agência Brasil Sudeste tem alerta de perigo para tempestades

Áreas de instabilidades avançam sobre o Centro-Sul do país no começo desta semana, provocando temporais em diversos estados. O tempo nesta segunda-feira (24) é influenciado pelo deslocamento de um cavado em níveis médios da atmosfera, pelo transporte de umidade da Amazônia e pela atuação de uma frente fria no oceano, destaca o Climatempo.

No Norte, o calor e a alta umidade continuam favorecendo pancadas de chuva, enquanto as temperaturas seguem mais amenas em áreas do Sul e do Sudeste. Veja a previsão do tempo em cada região.

Sul

FreePik Chuvas intensas também podem atingir o Sul





A segunda terá chuva de moderada a forte no norte, Serra e litoral norte do Rio Grande do Sul, enquanto o restante do estado tem tempo mais firme. Em Santa Catarina e no Paraná, as pancadas aumentam ao longo do dia e há risco de temporais à tarde, com trovoadas.

As temperaturas sobem no estado gaúcho e ficam mais amenas em Santa Catarina e no leste do Paraná.

Sudeste

Meteorologistas do Climatempo preveem que a umidade mantém o tempo instável desde cedo em todo o Sudeste. À tarde, os temporais se intensificam no sul e leste de São Paulo, assim como no sul de Minas Gerais.

Há risco de chuvas fortes nos quatro estados, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, que emitiu alerta de perigo para tempestades de até 100 mm ao dia. As temperaturas ficam mais amenas na maior parte do Sudeste, com exceção do noroeste e oeste paulista e do Triângulo Mineiro.

Centro-Oeste

Calor e umidade mantêm as pancadas de chuva em Mato Grosso e Goiás desde cedo, com intensificação à tarde, especialmente no leste mato-grossense e em grande parte de Goiás.

Em Mato Grosso do Sul, apenas o leste tem nova formação de chuva; o oeste segue com tempo mais firme. As temperaturas seguem elevadas em toda a região.

Nordeste

A maior parte da Bahia segue com pancadas de chuva de moderadas a fortes e com risco de temporais, analisa o Climatempo. Os estados do Maranhão e do Piauí permanecem instáveis, e o Ceará pode ter chuva isolada no interior.

No restante do Nordeste, predomina tempo firme e baixa umidade, abaixo de 30% em áreas do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e no extremo norte baiano.





Norte

Na região Norte, as chuvas seguem no Amazonas, Acre e Roraima, com intensidade forte e risco de temporais. O Inmet alerta para perigo de chuvas intensas em boa parte da região.

Em Rondônia, Pará e no Tocantins, as pancadas ganham força ao longo do dia, também com risco de temporais. O Amapá permanece com tempo mais firme.