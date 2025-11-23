João Pedro Lima/Portal iG Dia nublado no RJ

Este domingo (23) será de tempo instável em várias partes do Brasil, com chuva prevista para diferentes regiões do país, segundo o INMET. No Sudeste, o ar úmido e a aproximação de sistemas frontais devem deixar São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo com céu carregado e pancadas de chuva ao longo do dia.



No Centro-Oeste, a previsão é de nuvens grossas e instabilidade que podem provocar chuvas irregulares em Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal, com temperaturas ainda elevadas, mas com sensação de abafamento.



No Sul, a frente fria que se desloca mantém a nebulosidade. No Rio Grande do Sul espera-se melhor condição, mas em Santa Catarina e Paraná permanece o risco de chuva intercalada e tempo mais fechado.



No Nordeste, o litoral deve ter sol entre nuvens, calor e pancadas rápidas de chuva no fim do dia em capitais como Maceió, Recife, João Pessoa, Fortaleza e Natal. Em áreas do interior e no sul da Bahia, o tempo deve seguir mais fechado e com precipitação frequente.



Na região Norte, a umidade e o calor favorecem instabilidade e chuvas isoladas ao longo do dia; as máximas ficam próximas dos 34 °C a 35 °C em cidades como Manaus e Belém.