Reprodução/Paulo Pinto/Agência Brasil Defesa Civil de São Paulo alerta para chuvas intensas e rajadas de vento entre domingo e terça-feira.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a possibilidade de chuvas intensas e rajadas de vento entre o domingo (23) e a terça-feira (25). De acordo com o órgão, a passagem lenta de um sistema meteorológico pela costa da região Sudeste deve favorecer a formação de fortes chuvas, que podem vir acompanhadas de raios e granizo em diversas regiões do estado.

O Vale do Paraíba e a Baixada Santista devem ter o acumulado de chuva mais alto.

Confira os acumulados previstos:

Muito alto: Vale do Paraíba, Vale do Ribeira, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, Região Metropolitana da Capital e Baixada Santista.

Vale do Paraíba, Vale do Ribeira, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, Região Metropolitana da Capital e Baixada Santista. Alto: regiões de Ribeirão Preto, Franca, Barretos e Sorocaba.

regiões de Ribeirão Preto, Franca, Barretos e Sorocaba. Médio: Araraquara, Bauru, Presidente Prudente, Marília, Araçatuba e São José do Rio Preto.

A Defesa Civil também alertou os paulistas para a possibilidade de alagamentos, enchentes, enxurradas, deslizamentos e ocorrências relacionadas a ventos fortes e descargas elétricas.

Orientações para a população

O órgão recomenda que as pessoas evitem áreas com árvores de grande porte, placas, andaimes, estruturas suscetíveis a queda, terrenos descampados, praias, campos de futebol e áreas abertas.





A Defesa Civil do estado ainda pede para que a população evite utilizar aparelhos conectados à tomada durante tempestades, evite atravessar áreas alagadas, a pé ou de carro, e que fique atenta a sinais de deslizamento, como rachaduras, inclinação de postes e portas ou janelas que deixam de fechar adequadamente.

Em caso de emergência, a população deve ligar para a Defesa Civil pelo número 199 ou para o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

Para receber alertas da Defesa Civil em seu celular, basta enviar uma mensagem de texto para o número 40199, informando no o CEP da localidade desejada no campo da mensagem.