Marcello Casal Jr/Agência Brasil Chuvas voltam a aparecer neste fim de semana

O avanço de frentes frias e o aumento da umidade na atmosfera mudaram o cenário do tempo em boa parte do Brasil neste fim de semana. Áreas do Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Nordeste entram em alerta para chuvas intensas, rajadas de vento e risco de altos acumulados, segundo avisos emitidos pelo Inmet.



No Sudeste, a instabilidade se concentra principalmente no litoral. As praias de São Paulo e do Rio de Janeiro devem enfrentar chuva forte a partir da noite de sábado, com continuidade ao longo do domingo. Nas capitais São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória, o padrão é de céu carregado e pancadas de chuva em vários momentos do dia.



No Nordeste, o quadro varia conforme a localização. Uma frente fria que avança pelo litoral da Bahia mantém o céu encoberto e favorece chuva persistente, principalmente no sul do estado e na região do Recôncavo Baiano. O interior nordestino também registra períodos de instabilidade mais intensa e temporais isolados, com possibilidade de acumulados elevados.



Já a faixa litorânea entre Maceió, Recife, João Pessoa, Fortaleza e Natal deve alternar momentos de sol com nuvens, calor e pancadas rápidas no fim do dia, com temperaturas em torno de 31 °C a 32 °C.



O Sul do país segue sob influência de uma frente fria que avança pelo Rio Grande do Sul e se desloca lentamente para o norte. Porto Alegre deve ter variação entre nuvens e aberturas de sol no sábado, com melhora gradual no domingo. Em Curitiba e Florianópolis, a expectativa é de céu nublado, pancadas de chuva e possibilidade de trovoadas. Na Serra Catarinense, as mínimas podem ficar próximas dos 10 °C, enquanto as capitais da região registram máximas entre 22 °C e 32 °C.



No Centro-Oeste, as áreas de instabilidade avançam a partir do norte de Mato Grosso e Goiás, alcançando também as regiões centrais e sul dos estados. Cuiabá pode chegar a 32 °C, e Goiânia, perto de 33 °C. O Distrito Federal deve ter céu nublado e pancadas isoladas, com máximas próximas dos 28 °C. O sul de Mato Grosso do Sul também deve registrar virada no tempo, com maior nebulosidade ao longo do sábado e do domingo.



Na região Norte, as pancadas de chuva seguem frequentes. Manaus pode atingir 35 °C no domingo, enquanto Belém e Rio Branco ficam próximas dos 34 °C. Palmas e Porto Velho devem permanecer na faixa dos 31 °C, com alternância entre sol, nuvens e chuva.



O Inmet mantém alertas de chuva intensa, com volumes que podem chegar a 100 mm por dia, além de ventos entre 60 e 100 km/h, para áreas da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Piauí, Tocantins, Maranhão, oeste de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e sul de Rondônia.