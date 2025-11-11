Reprodução/Agência MS Sol predomina no Sul, enquanto instabilidades seguem no Centro-Oeste

O tempo ensolarado no Sul e em grande parte do Sudeste, com ar mais seco, deve deixar o clima ameno nas regiões nesta terça-feira (11). Enquanto isso, instabilidades seguem atuando em áreas do Centro-Oeste, Norte e partes do Nordeste, de acordo com previsão do Climatempo.

A faixa litorânea da Bahia está sob alerta de perigo potencial para tempestade e acúmulo de chuva, emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em que os volumes podem chegar a 50 mm por dia. Outros alertas de chuvas intensas são válidos para quase todo o Centro-Oeste e o sul da região Norte. Veja a previsão do tempo por região.

Sul

Esta terça será de tempo firme em todo o Sul, com predomínio de sol e variação de nuvens. As temperaturas permanecem mais amenas no litoral e no leste, enquanto nas demais áreas o calor aumenta graças ao afastamento da massa de ar polar. Uma nova frente fria se aproxima e pode provocar pancadas de chuva entre o fim da noite e o início da quarta-feira (12) no sul do Rio Grande do Sul.

Sudeste

Reprodução Sol amanhece entre nuvens no Rio de janeiro





O tempo segue firme em São Paulo e na maior parte de Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. O Climatempo prevê possibilidade de chuva isolada no sul do Espírito Santo, em áreas do leste, norte e oeste mineiro, e em pontos da região serrana do Rio.

O sol predomina entre poucas nuvens com alta nos termômetros em São Paulo, chegando a 33°C no norte e noroeste. Na capital, o dia será ensolarado e de temperatura amena, com mínima de 12°C e máxima de 25°C.

Centro-Oeste

A região terá predomínio de tempo estável em Mato Grosso do Sul, com sol durante todo o dia. Em Mato Grosso, há possibilidade de pancadas de chuva desde a manhã. Em Goiás, as precipitações ocorrem com intensidade de fraca a moderada, que podem se intensificar à tarde e se espalhar por boa parte do estado.

O Climatempo observa que podem ocorrer temporais isolados no nordeste e leste de Mato Grosso e no noroeste goiano. À tarde, algumas instabilidades atingem o extremo norte de Mato Grosso do Sul, com chuva fraca. As temperaturas seguem elevadas em toda a região.





Nordeste

As instabilidades persistem entre Ilhéus e Salvador ao longo do dia, com risco de temporais. Também há previsão de pancadas isoladas em áreas do litoral e interior do Ceará.

Na metade sul do Maranhão e do Piauí, pode chover de forma mais intensa em áreas isoladas do sudoeste maranhense, segundo o Climatempo. Nas demais áreas do Nordeste, o tempo fica firme e seco, com sol entre nuvens e temperaturas elevadas.

Norte

O tempo segue instável em grande parte do Amazonas, Roraima, Acre e Rondônia, com possibilidade de chuvas fortes e temporais isolados. Ao longo do dia, as instabilidades se intensificam e se espalham em áreas que incluem o Tocantins. Já no Amapá e no nordeste do Pará, o tempo permanece firme, com predomínio de sol.