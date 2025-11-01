Tânia Rêgo/Agência Brasil Marinha alerta para ventos de até 75 km/h entre RJ e ES

A Marinha do Brasil emitiu um alerta de mau tempo para a faixa litorânea entre os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. De acordo com o comunicado oficial, a aproximação de uma frente fria poderá provocar ventos fortes, com rajadas de até 75 km/h (40 nós), entre a tarde de sábado (2) e a noite de domingo (3).

As áreas mais afetadas devem se concentrar entre as cidades de Arraial do Cabo (RJ) e Vitória (ES), onde os ventos soprarão de Nordeste a Norte. A Marinha recomenda atenção redobrada a navegantes, pescadores e praticantes de esportes náuticos, e orienta que as embarcações consultem as condições meteorológicas antes de sair ao mar.

Todos os avisos de mau tempo estão disponíveis no site oficial da Marinha (acesse aqui). As atualizações também podem ser acompanhadas pela página do Serviço Meteorológico Marinho no Facebook e pelos aplicativos “Previsão Ambiental Marinha (PAM)” e “Boletim ao Mar”, desenvolvidos em parceria com a Petrobras e o Instituto Rumo ao Mar (RUMAR).





Os aplicativos estão disponíveis para smartphones e tablets com sistemas Android e iOS.

A Marinha reforça o pedido de ampla divulgação do alerta às comunidades de pesca, esporte e recreio, a fim de evitar acidentes e garantir a segurança da navegação durante o período de instabilidade.