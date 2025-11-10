Reprodução/Youtube Eduardo Bolsonaro tem se manifestado nas redes sociais, dos EUA

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) reagiu, neste domingo (9), ao posicionamento do governador do Mato Grosso, Mauro Mendes (União), que criticou a atuação do parlamentar nos Estados Unidos.

Mendes havia chamado o deputado de "louco" por conta de recentes ataques ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).



Segundo declaração do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o mandatário mato-grossense é um "político de b****" e "não tem coragem" para se posicionar contra a oposição.



O mais recente embate nas redes sociais de Eduardo Bolsonaro começou na última quarta-feira (5), quando Eduardo publicou um vídeo com críticas a Tarcísio de Freitas.

"O Tarcísio é o candidato do sistema, é o cara que o Moraes [ministro do STF, Alexandre de Moraes] quer. Ele quer ser presidente da República do Brasil. Por isso que falo que ele é uma ficção, porque ele depende totalmente do Bolsonaro e do voto bolsonarista. Porque ele não é um líder, foi eleito em São Paulo pela força do eleitorado conservador, que é legítimo", completou Eduardo.



Dois dias depois, durante uma coletiva de imprensa, o governador Mauro Mendes foi questionado sobre o assunto e criticou a postura do parlamentar contra Tarcísio,



"Ele está louco, falando bobagem, abobrinha. Está nos Estados Unidos, longe da realidade, fez uma lambança gigante quando defendeu o tarifaço, um grande equívoco que cometeu. E agora está cometendo outro", afirmou Mendes.



O governador do Mato Grosso disse ainda que"respeita muito" o ex-presidente Bolsonaro e que acredita que ele esteja sendo injustiçado pela condenação a 27 anos e 3 meses no julgamento da trama golpista.

"Mas o filho dele está falando m**** lá nos Estados Unidos", completou.



Bate-boca

Foi a partir dessa declaração, que Eduardo Bolsonaro publicou outro vídeo para rebater Mendes.



"Não me culpe pela sua frouxidão. Se hoje estou vivendo no exílio, é por causa de políticos b**** iguais ao senhor, com essa "opiniãozinha" que vende para o público a responsabilização dos outros pela sua falta de coragem. E aí, os nossos inimigos, os ditadores, ficam confortáveis para expandir seu poder", afirmou.



Eduardo Bolsonaro também negou que seja responsável pela articulação de sanções contra o Brasil e ao tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump aos produtos brasileiros, destacando a motivação dos Estados Unidos é a "perseguição que Moraes tem liderado contra Bolsonaro", a atuação do ministro contra as Big Techs e a transparência das últimas eleições.



"Eu faço um desafio a você. Que tal movimentar a sua base de parlamentares a favor da anistia para soltar o líder que você falou? — questionou o deputado.



Outros alvos



Além de Mendes, o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) também foi alvo de ataques do filho de Bolsonaro.



Em publicações nas redes sociais, ele compartilhou crítica a uma suposta "dissidência" de Nikolas no partido. Ele também desafiou a d eputada estadual catarinense Ana Campagnolo (PL), aliada do parlamentar mineiro, a apoiar a candidatura de Carlos Bolsonaro (PL-RJ) ao Senado por Santa Catarina ou, então, deixar o PL.



"Ele está liderando uma dissidência e vários políticos mais jovens estão com ele. O problema? O de sempre: 'temos que nos descolar do Bozo sem perder o eleitor'", dizia a publicação compartilhada por Eduardo, e que posteriormente foi apagada pelo autor.



Campagnolo, por sua vez, também rebateu as críticas a Nikolas que foram compartilhadas por Eduardo Bolsonaro, e questionou "por que os aliados são tratados dessa forma".



Além destes ataques, há menos de um mês, Eduardo Bolsonaro criticou a senadora Tereza Cristina (PP-MS) após não ter sido citado por ela como candidato viável a presidente.





O parlamentar também rebateu o presidente do PP, senador Ciro Nogueira, pela alegação que sua atuação nos Estados Unidos causou um "prejuízo gigantesco" para o "projeto político" da direita.



Anteriormente, o parlamentar, que está nos Estados Unidos desde fevereiro, também já havia criticado Tarcísio pela tentativa do governador paulista em realizar negociações para mitigar os efeitos do tarifaço ainda no mês de julho.



Já em relação a Nikolas, Eduardo também defendeu que o deputado foi pouco ativo na defesa de Bolsonaro e não se engaja o suficiente na campanha contra o ministro Alexandre de Moraes organizada nos Estados Unidos.



