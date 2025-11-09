Reprodução/redes sociais O vereador Gleiber Júnior era pré-candidato a deputado federal

O vereador Gleiber Júnior (Avante), do município de Santo Amaro da Purificação, no recôncavo baiano, foi encontrado morto junto de seu assessor, Diego Castro Reis, em um sítio do político, na madrugada deste domingo (09). As informações foram divulgadas pelo Correio 24 horas.

Segundo o jornal, a Polícia Militar informou através de nota que os agentes foram acionados nas primeiras horas do dia para averiguar uma denúncia de duplo homicídio numa fazenda da região. Ele teria sido morto a tiros.

Informações sobre suspeitos não foram divulgadas até o momento. O Portal iG busca novas informações com a Polícia Civil da Bahia.

Gleiber Júnior

O político de 36 anos era vereador e presidente do partido Avante na cidade de Santo Amaro, na Bahia. Gleiber Júnior era pré-candidato a deputado federal, para as eleições de 2026.

A Câmara Municipal de Santo Amaro divulgou uma nota de falecimento em que destacou que Gleiber exerceu seu mandato "com dedicação, compromisso e zelo pelo povo santoamarense". A Casa decretou luto oficial de três dias.





O Portal iG pediu uma nota para a prefeitura da cidade. A reportagem será atualizada assim que tivermos mais informações.

*Reportagem em atualização.