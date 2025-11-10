Representantes brasileiros na COP30
Michelle Valente/enviada especial do Portal iG
Belém do Pará recebe a COP30 e se torna o centro das discussões climáticas globais, reunindo cerca de 50 mil participantes e 160 delegações. O objetivo é avançar em compromissos para reduzir emissões e acelerar a transição para uma economia de baixo carbono.

O Pavilhão Brasil terá 286 eventos com participação de diferentes setores da sociedade, em um encontro que marca os 10 anos do Acordo de Paris e ocorre em um momento de maior urgência diante do risco de ultrapassar 1,5°C de aquecimento global já na próxima década.

No primeiro dia, o presidente da conferência, André Corrêa, destacou o papel do Brasil como articulador internacional e elogiou o discurso de Lula, reforçando a importância da floresta amazônica para o futuro do clima.


Veja as fotos:

Discurso na COP30. Foto: Michelle Valente/enviada especial do Portal iG
Presidente da COP30. Foto: Michelle Valente/enviada especial do Portal iG
Pavilhão Índia COP30. Foto: Michelle Valente/enviada especial do Portal iG
Sala de imprensa da COP30. Foto: Michelle Valente/enviada especial do Portal iG
Corredores da COP30. Foto: Michelle Valente/enviada especial do Portal iG
Representantes brasileiros na COP30. Foto: Michelle Valente/enviada especial do Portal iG
Café especial da Apex Brasil. Foto: Michelle Valente/enviada especial do Portal iG
COP30. Foto: Tânia Rêgo/ Agência Brasil
Líderes participam da sessão plenária da COP30 em Belém. Foto: Ueslei Marcelino/COP30


