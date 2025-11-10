Michelle Valente/enviada especial do Portal iG Representantes brasileiros na COP30

Belém do Pará recebe a COP30 e se torna o centro das discussões climáticas globais, reunindo cerca de 50 mil participantes e 160 delegações. O objetivo é avançar em compromissos para reduzir emissões e acelerar a transição para uma economia de baixo carbono.

O Pavilhão Brasil terá 286 eventos com participação de diferentes setores da sociedade, em um encontro que marca os 10 anos do Acordo de Paris e ocorre em um momento de maior urgência diante do risco de ultrapassar 1,5°C de aquecimento global já na próxima década.

No primeiro dia, o presidente da conferência, André Corrêa, destacou o papel do Brasil como articulador internacional e elogiou o discurso de Lula, reforçando a importância da floresta amazônica para o futuro do clima.





