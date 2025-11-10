João Pedro Lima/Portal iG Neste semana, chuva cai em intensidades diferentes nas regiões do país

Após dias consecutivos de chuva no Sul, o tempo dá uma trégua e fica firme na região após a passagem do ciclone extratropical. Nesta semana, os volumes se concentram em outras regiões do país, de acordo com meteorologistas da Metsul.

As precipitações ocorrem principalmente entre o Norte e o Centro-Oeste do Brasil ao longo desta semana, segundo análise baseada em dados do modelo alemão Icon, do Deutscher Wetterdienst (DWD).

Regiões com maiores índices de chuva

No Norte, os maiores volumes são esperados no Amazonas, Acre e Rondônia, com pancadas mais intensas e frequentes. Em áreas do Tocantins e do Pará, a chuva será mais irregular, enquanto o Amapá deve ter os menores acumulados da região.

No Centro-Oeste, as instabilidades atingem os três estados, mas os maiores volumes devem ocorrer no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde temporais isolados podem acumular mais de 100 mm em alguns pontos. A região está sob alerta de temporal para esta segunda-feira (10) emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Chuvas isoladas

Já no Nordeste, o tempo seco predomina em grande parte do território, especialmente no Agreste, onde muitas cidades não devem registrar chuva. Segundo a Metsul, há possibilidade de precipitações fracas e isoladas no Maranhão e na Bahia, com destaque para Salvador, que pode ter períodos de chuva forte.

A semana também será de pouca chuva no Sudeste. O norte de Minas Gerais deve ter grandes volumes nesta segunda, enquanto algumas áreas podem passar o período sem precipitações. O estado de São Paulo pode registrar pancadas irregulares e de baixa intensidade, e o tempo fica firme no Rio Janeiro e no Espírito Santo.





Já no Sul do Brasil, há previsão de chuva em todos os estados, mas com baixos volumes na maior parte das cidades. Os maiores acumulados devem ocorrer no Paraná, com precipitações mais concentradas a partir do meio da semana, com a chegada de uma nova frente fria.