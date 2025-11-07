MetSul Veja o impacto do ciclone extratropical no seu estado

Um ciclone extratropical deve se formar entre esta sexta-feira (7) e sábado (8), provocando uma forte onda de tempestades, com chuva intensa, ventos violentos e granizo em várias regiões do país. O fenômeno, segundo a MetSul Meteorologia, pode causar danos, cortes de energia e alagamentos, especialmente em áreas do Centro-Sul do Brasil.

De acordo com os meteorologistas, o centro do ciclone se formará sobre o Rio Grande do Sul antes de se deslocar para o oceano, entre o litoral Norte gaúcho e o Sul de Santa Catarina, afastando-se da costa entre a tarde e a noite de sábado.

Rio Grande do Sul

O estado será o mais afetado pela passagem do ciclone. A sexta-feira deve registrar chuva forte e temporais severos, com granizo e rajadas de vento de até 100 km/h em algumas regiões. As áreas mais críticas são o Noroeste e o Norte gaúcho, onde uma linha de instabilidade deve se formar ainda nesta sexta.

Em Porto Alegre, os volumes de chuva devem aumentar no fim do dia, com acumulados entre 50 mm e 100 mm até amanhã, podendo chegar a 150 mm em pontos isolados. No litoral e áreas próximas à Lagoa dos Patos, os ventos podem passar dos 100 km/h, com risco de destelhamentos e queda de árvores.

Santa Catarina

O ciclone também deve atingir com força o território catarinense, com tempestades severas e granizo no Oeste e Meio-Oeste. No Sul do estado, os acumulados de chuva podem variar entre 100 mm e 150 mm até amanhã.

A MetSul alerta para rajadas acima de 100 km/h em áreas da Grande Florianópolis, principalmente no Leste e Sul da Ilha, e também em regiões serranas como Bom Jardim da Serra e Rancho Queimado.

Paraná

No Paraná, a principal preocupação são os temporais causados pela linha de instabilidade que avança do Sul. Há previsão de granizo e ventos intensos, principalmente em cidades do Oeste e da região de Curitiba, onde há risco de danos estruturais durante a noite desta sexta-feira.

São Paulo

As tempestades devem chegar ao estado de São Paulo ainda na noite de sexta, atingindo com mais intensidade o Vale do Ribeira e o Oeste paulista. No sábado, a frente de instabilidade se desloca pelo estado, trazendo chuva forte, vendavais e granizo.

Nas áreas litorâneas, o vento ciclônico pode atingir 90 km/h entre a tarde e a noite de sábado, e na capital paulista, as rajadas podem chegar a 70 km/h.

Rio de Janeiro e Minas Gerais

No Rio de Janeiro, o sábado ainda será de sol e calor, mas a chegada das áreas de instabilidade deve trazer rajadas de vento forte e chuvas isoladas no fim do dia ou na madrugada de domingo. As temperaturas devem cair bruscamente após a passagem do sistema.

Em Minas Gerais, o avanço das instabilidades pode provocar temporais isolados entre o Sul e o Leste do estado, com chuva forte, vento e granizo.





Centro-Oeste

Nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o impacto será menor, mas chuvas e trovoadas isoladas podem ocorrer entre sexta e sábado, especialmente nas áreas mais ao Sul.

Segundo a MetSul Meteorologia, a população deve redobrar a atenção para alertas da Defesa Civil e evitar deslocamentos desnecessários durante o auge das tempestades. O fenômeno deve começar a perder força apenas no domingo, quando o sistema se afasta totalmente da costa brasileira.