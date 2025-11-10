Reprodução Tempo se mantém estável no Sul e em boa parte do Sudeste

O tempo fica firme no Sul e no Sudeste do país nesta segunda-feira (10) graças ao afastamento do ciclone. Segundo meteorologistas do Climatempo, os estados sulistas iniciam a semana com a presença de um sistema de alta pressão, associado a uma massa de ar polar, que deixa o tempo estável.

Já nas demais regiões, a combinação de calor, umidade e a atuação de uma frente fria provoca pancadas de chuva isoladas. Veja a previsão do tempo por região

Sul

O tempo permanece estável, com sol entre nuvens e sensação de frio nas primeiras horas do dia, especialmente nas áreas serranas. À tarde, as temperaturas sobem, mas seguem agradáveis. O Climatempo indica chuva fraca e passageira no litoral do Paraná e de Santa Catarina, formada pela umidade do mar.

Sudeste

O tempo firme predomina em grande parte da região. No litoral de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, há chance de garoa isolada. No norte e noroeste de Minas Gerais, as instabilidades seguem com risco de pancadas fortes e temporais localizados. No Triângulo Mineiro e sul do estado, o sol predomina.

Centro-Oeste

O calor e a umidade provocam pancadas de chuva em Goiás e Mato Grosso, que podem ser fortes à tarde. Em Mato Grosso do Sul, o tempo é mais firme e o sol predomina, com chance de chuva rápida no extremo norte. A sensação de abafamento segue em toda a região.

O alerta de perigo para tempestades, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), segue valendo na área leste do Centro-Oeste, que inclui o norte de Minas Gerais e sul da Bahia.





Nordeste

O sul da Bahia continua em alerta para chuva moderada a forte e risco de temporais. Também chove de forma isolada no sul do Piauí e Maranhão. Já o interior da região tem tempo seco, sol forte e baixa umidade.

Norte

As instabilidades se concentram no Amazonas, sul do Pará e Tocantins, com risco de chuva intensa e trovoadas. No Amapá, Roraima e norte do Pará, o sol predomina e as temperaturas ficam elevadas.