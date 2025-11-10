Ueslei Marcelino/COP30 Líderes participam da sessão plenária da COP30 em Belém

A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima ( COP30) começa nesta segunda-feira (10) em Belém (PA).

O evento, que marca os dez anos do Acordo de Paris, discutirá novos compromissos climáticos até 2035 e buscará soluções conjuntas para conter o aquecimento global, com foco em justiça social, preservação das florestas e inovação sustentável.

O calendário oficial conta com seis eixos principais: energia, indústria e transporte; florestas, oceanos e biodiversidade; agricultura e sistemas alimentares; cidades, infraestrutura e água; desenvolvimento humano e social; e temas transversais.

Segundo o presidente da conferência, o embaixador André Corrêa do Lago, a estrutura foi pensada para unir negociações e impactos reais. “Cada dia tem como objetivo conectar as negociações ao impacto no mundo real, oferecendo uma plataforma em que a implementação, a equidade e a urgência se encontram”, afirmou.

Nos primeiros dias, os debates abordarão adaptação climática, bioeconomia, turismo e economia circular. Nos dias seguintes, entram em pauta saúde, educação, direitos humanos e integridade da informação. Entre 14 e 15 de novembro, o foco será a transição energética, e, de 17 a 18, a proteção de florestas, oceanos e povos indígenas. Os dias finais tratarão de alimentação, gênero, ciência e inteligência artificial.

Além dos debates oficiais, a programação inclui eventos culturais, painéis paralelos e exposições nas Zonas Azul e Verde, com atividades distribuídas por toda a cidade.

Líderes globais

Entre os nomes de líderes mundiais confirmados para a conferência do clima da ONU estão o presidente do Conselho Europeu, António Costa, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que já chegaram a Belém e participaram da sessão de abertura. Também comparecem o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e o príncipe William, representando o rei Charles.

A União Europeia ainda conta com a presença do presidente francês, Emmanuel Macron, e do chanceler alemão, Friedrich Merz, além de ministros de Meio Ambiente e Economia de diversos países do bloco.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não participará do evento. Nenhum alto representante estadunidense foi designado para substituí-lo.

Já o presidente da China, Xi Jinping, também não estará presente, mas enviou uma delegação oficial para representar o país nas negociações e painéis técnicos.



Estrutura do evento



Após inspeções realizadas entre 06 e 08 de agosto, a Organização das Nações Unidas aprovou os planos de segurança, saúde e mobilidade elaborados pelos governos federal, estadual e municipal. Mais de 10 mil agentes e militares atuarão durante a conferência.

A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, comemorou o resultado: “É gratificante ver o reconhecimento da ONU ao esforço coletivo de todos os envolvidos, elogiando as ações apresentadas.”

Na área da saúde, hospitais como Abelardo Santos, Hospital das Clínicas e Hospital da Mulher estão preparados para atendimento de emergência. O Samu terá protocolo específico para o período.

No transporte, 240 ônibus atenderão os delegados com rotas exclusivas até o Parque da Cidade, sede da chamada Área Azul, área restrita administrada pela ONU. Outros 100 veículos farão o deslocamento de cerca de 5 mil participantes hospedados em cruzeiros no Porto de Outeiro.

Apesar da aprovação dos planos, a COP30 chega em meio à polêmica envolvendo aumento abusivo nos preços das diárias de hotéis em Belém, em alguns casos, até 15 vezes acima do valor normal. O embaixador André Corrêa do Lago classificou os valores como “completamente abusivos” e alertou que o impasse “gera uma sensação de revolta entre os países participantes”.

LEIA TAMBÉM: Às vésperas da COP30, van de delegação é incendiada em Belém

O Curupira como símbolo

A identidade visual da COP30 traz o Curupira, figura do folclore brasileiro, como símbolo da conferência. A escolha busca valorizar a cultura amazônica e reforçar a centralidade das florestas na agenda climática.

Em carta à comunidade internacional, Corrêa do Lago destacou que “se revertermos o desmatamento e recuperarmos o que foi perdido, poderemos ativar remoções maciças de gases de efeito estufa e trazer ecossistemas de volta à vida”.

Pesquisadores e educadores apontam que o uso do personagem estimula a educação ambiental entre jovens e valoriza o patrimônio cultural brasileiro.





Um marco para o Acordo de Paris

A COP30 acontece no momento em que os países devem apresentar novas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs), com metas até 2035.

Corrêa do Lago destacou que o encontro será decisivo. “Vamos ter números que mostram o quão perto ou longe estamos do 1,5 grau, o limite que a ciência aponta para a segurança do planeta”, relatou.

Como anfitrião, o Brasil pretende usar a conferência para reforçar seu papel diplomático na redução das emissões globais e no fortalecimento das políticas climáticas internacionais.