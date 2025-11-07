Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil Rio deve ter ventos de até 100km/h

A passagem de um ciclone extratropical pelo oceano, associada a um sistema de baixa pressão e à chegada de uma frente fria, deve provocar ventos fortes no Rio de Janeiro entre esta sexta-feira (7) e o domingo (9).

Segundo o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio), o alerta meteorológico é válido das 18h de sexta (7) até as 6h de domingo (9). Durante o período, as rajadas de vento podem variar entre 50 km/h e 100 km/h.

Nesta sexta, são esperados ventos moderados a pontualmente fortes a partir da noite. No sábado (8), devem ocorrer rajadas moderadas a fortes, podendo ser muito fortes durante a tarde. Já na madrugada de domingo (9), o vento ainda poderá soprar de forma moderada a ocasionalmente forte.

O COR-Rio recomenda que a população feche portas e janelas, retire objetos de locais altos e evite abrigar-se sob árvores ou estruturas metálicas. Em caso de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil Municipal pelo número 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

De acordo com a Marinha do Brasil, o mar também deve ficar agitado neste fim de semana, com ondas de até 3,5 metros de altura. O órgão orienta que banhistas e praticantes de esportes aquáticos evitem o mar até o fim do domingo (9).

O Centro de Operações Rio segue monitorando as condições meteorológicas e poderá emitir novos avisos caso o cenário se altere.



