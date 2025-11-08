Divulgação/Governo do Paraná Dois colégios que teriam aplicação do Enem no domingo (09) sofreram danos causados pelo tornado

A Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) informou na manhã deste sábado (08) a suspensão da aplicação do Enem 2025 no município de Rio Bonito do Iguaçu, no Centro-Sul do estado, em razão dos danos provocados pelo tornado na noite de sexta (07). Os impactos dos ventos e chuvas fortes danificaram as estruturas de dois colégios em que as provas iriam ocorrer.

Conforme protocolo do Inep para situações de força maior, todos os participantes afetados terão direito à reaplicação do exame, em nova data que será definida e informada oficialmente pelo Instituto após avaliação técnica das condições locais.





Colégios danificados

O governo estadual informou que duas instituições estaduais do município, o Colégio Estadual Ludovica Safraider e o Colégio Estadual Ireno Alves, sofreram danos estruturais causados pela passagem do tornado e estão passando por vistoria.

Equipes de engenheiros do Fundepar (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional) atuam desde as primeiras horas da manhã de sábado na avaliação e contabilização dos danos, com o objetivo de orientar as medidas emergenciais que deverão ser adotadas.

O secretário de Estado da Educação, Roni Miranda, entrou em contato com o presidente do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), que se colocou à disposição para colaborar com o Estado na definição das soluções referentes ao exame e no apoio aos estudantes prejudicados.





Cidade devastada

Rio Bonito do Iguaçu foi o município mais atingido pelo tornado que atingiu o Paraná entre sexta e sábado (8). Diversos imóveis, entre residências, comércios e prédios públicos tiveram destelhamentos, enquanto ruas ficaram bloqueadas e equipes de resgate atuam para socorrer feridos presos sob os escombros.

O fenômeno também provocou colapsos estruturais, danos à malha viária e interrupções no fornecimento de energia elétrica, deixando parte da população no escuro. Até o momento, o estado registra seis mortes e 750 feridos. Entre as vítimas fatais está uma adolescente de 14 anos, que morreu após ser atingida por escombros.