A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um aviso via sistema Cell Broadcast, no início da noite desta sexta-feira (7), alertando a população sobre a passagem de um ciclone extratropical que deve influenciar o tempo em diversas regiões do estado.

Moradores dos municípios da faixa leste receberam o aviso pelo celular.



O alerta emitido chama a atenção para previsão de temporais com rajadas de vento.



“Condições para chuva e rajadas de vento forte nas próximas horas e ao longo do sábado (8). Caso necessário, busque abrigo imediatamente”, disse o texto do alerta.



A mensagem foi enviado para moradores das regiões da Grande São Paulo, Vale do Paraíba, Vale do Ribeira, Itapeva, Sorocaba, Litoral Norte, Litoral Sul, Baixada Santista e Campinas.



Diante do cenário previsto, a Defesa Civil mobilizou um gabinete de crise neste fim de semana, reunindo, no Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil estadual, instituições como o Corpo de Bombeiros, ARSESP, ARTESP, Fundo Social, SP Águas, Sabesp e concessionárias de energia e gás, para agilizar as respostas a possíveis ocorrências.



O órgão informou também que está trabalhando de forma integrada com as Defesas Civis do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, já que o ciclone se desloca pelos estados do Sul em direção a São Paulo.



"De forma inédita, geramos uma integração com o estado do Sul do País para acompanharmos em tempo real o avanço do sistema meteorológico e, assim, conseguirmos nos prevenir melhor", destaca, em comunicado.







Nesta sexta, também foi feita uma reunião com as 645 defesas civis do estado de São Paulo para alinhamento das estratégias.



"Abastecemos nossos estoques com suprimentos logísticos para atender possíveis famílias desabrigadas", acrescentou a Defesa Civil.

O sistema Cell Broadcast permite o envio de mensagens emergenciais diretamente aos celulares ligados nas áreas de risco, sem necessidade de cadastro prévio, ampliando o alcance das ações preventivas.

A orientação para a população é, em caso de emergência, acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.