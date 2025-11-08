Jonathan Campos/AEN Rio Bonito do Iguaçu foi a cidade paranaense mais afetada pelo tornado

Após os estragos causados pela passagem de um tornado em Rio Bonito do Iguaçu, no Centro-Sul do Paraná, o governo federal anunciou o envio de equipes de ajuda humanitária e de apoio à reconstrução das áreas afetadas. Até o momento, o estado registrou seis mortes e 432 feridos entre sexta e sábado (08).

Na noite de sexta-feira (07), o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, informou que estava em contato com os prefeitos de Rio Bonito do Iguaçu e de Laranjeiras do Sul, os dois municípios mais afetados pelas chuvas fortes, e orientou sobre procedimentos para decretar situação de emergência.

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, também se manifestou prestando solidariedade às famílias. "Este é um momento de união e de soma de esforços entre governos e sociedade para apoiar a população e reconstruir o que foi perdido", afirmou por meio das redes sociais.

Cidade devastada

Rio Bonito do Iguaçu foi o município mais afetado pelo tornado. Diversos imóveis, incluindo residências, comércios e prédios públicos, sofreram destelhamentos. Ruas ficaram interditadas e pessoas feridas sob os escombros.

Houve ainda colapsos estruturais, danos à malha viária e à rede elétrica, o que deixou parte da população sem energia.

Entre os mortos, está uma adolescente de 14 anos, de acordo com o Corpo de Bombeiros do Paraná. Há ao menos uma pessoa desaparecida.

Hospitais da região recebem vítimas

Hospitais das regiões de Laranjeiras do Sul, Guarapuava e Cascavel estão mobilizados para atender as vítimas das fortes chuvas. Até o momento, 437 pessoas receberam atendimento pelos serviços de saúde acionados na região.





Em Laranjeiras do Sul, o atendimento às vítimas ocorre em duas unidades hospitalares, uma unidade de saúde e uma faculdade. O governo do Paraná informou que um dos hospitais já realizou 216 atendimentos, com 51 transferências para outras unidades. Três pacientes passaram por cirurgia ortopédica, um por cirurgia geral e dois permanecem em estado instável na UTI.

Em outro hospital, foram registrados 100 atendimentos, incluindo cinco cirurgias, cinco transferências, além do atendimento a duas crianças e cinco gestantes. Os demais pacientes apresentam quadro clínico estável.