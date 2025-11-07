Ricardo André/ PM-PA Subestação de Marituba, no Pará

A Polícia Federal (PF) abriu inquérito para apurar suposta ameaça de um integrante da facção criminosa Comando Vermelho (CV) contra a obra de uma subestação de energia em construção no Pará, em Marituba, na Região Metropolitana de Belém, uma das principais estruturas elétricas da região da capital paraense.

O episódio, que representa riscos à segurança da COP30, Conferência do Clima das Nações Unidas, que será realizada em Belém, foi objeto de troca de documentos entre o Ministério de Minas e Energia e o Ministério da Justiça e Segurança.



Além do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de dezenas de chefes de Estado já estão em Belém para a cúpula de líderes que antecede a abertura da conferência, na segunda-feira (10).



De acordo com nota enviada ao Portal iG, por e-mail, a Polícia Federal confirmou que instaurou, no último dia 4 de novembro, inquérito policial para apurar a suposta ameaça contra a obra da subestação de energia em construção no estado do Pará.



"A investigação busca esclarecer se o fato envolve um movimento isolado ou eventual vínculo com organização criminosa", informa.



Ainda conforme o comunicado, a Polícia Federal atua em coordenação com a Polícia Civil e a Polícia Militar do Pará, e as medidas de segurança seguem mantidas no local, sem interrupção das atividades.

As ameaças



De acordo com informações obtidas pelo iG, junto ao Ministério de Minas e Energia (MME), o órgão tomou conhecimento das ameaças praticadas contra funcionários da Subestação Marituba, em 30 de outubro, e acionou imediatamente as instâncias de segurança do governo do Brasil e do estado do Pará.



"Foram enviados ofícios ao Ministério de Justiça e Segurança Pública (MJSP), ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR) e ao Governo do estado do Pará, pedindo que tomem as providências necessárias para proteção das pessoas e das infraestruturas ameaçadas e a região já está com a segurança reforçada", afirmou.



De acordo com documento encaminhado pela MME ao Ministério da Justiça, o qual o iG teve acesso, as ameaças foram feitas a funcionários da Belém Transmissora de Energia S.A, por um indivíduo que se identificou como integrante da facção criminosa Comando Vermelho.



Ele teria feito duas exigências: a suspensão imediata da obra de expansão da Subestação Marituba e a interrupção diária de todas as atividades de operação da subestação a partir das 15h.



O texto afirma também que um consórcio responsável por obras em uma rodovia adjacente à linha de transmissão também recebeu as mesmas ameaças.



"Diante da recorrência de casos, da intensificação de ataques criminosos em ativos do Sistema Elétrico Brasileiro (SEB) e da proximidade da realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que está programada para ocorrer em novembro de 2025, em Belém/PA, solicitamos ao Excelentíssimo Ministro da Justiça e Segurança Pública (MJSP) que avalie, dentro de suas competências, a disponibilização de equipe técnica especializada para contribuir com meios de coibir as ações criminosas na Subestação Marituba, localizada em Belém/PA", diz o documento encaminhado do MJSP.



O MME enfatiza também que o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR) e o governo estadual do Pará também foram comunicados "do assunto em pauta".



Continuando a nota, a pasta reforçou que tem participação ativa e estratégica no planejamento da rede elétrica para a COP30, coordenando as ações junto ao Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), ao Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), à Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e aos agentes locais para garantir o suprimento eletroenergético durante o evento.



"O ministério lidera o monitoramento, a articulação intersetorial e a definição de diretrizes operacionais específicas para o evento", destacou.



E acrescentou que todas as medidas preventivas e de contingência necessárias já foram adotadas para que a COP 30 transcorra com a excelência e a segurança energética que o evento exige.

"O MME reitera que o sistema elétrico está seguro, com funcionamento garantido em todas as suas etapas, desde a geração até a distribuição, com foco especial nas instalações da Região Norte que atenderão a COP 30", concluiu.



Relatório de inteligência



Também procurado pela reportagem, o Ministério da Justiça confirmou as denúncias e afirmou que, por meio da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (Diopi), da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), elaborou um relatório de inteligência, na segunda-feira (3), e enviou para as forças de segurança do Pará, Polícia Federal (PF), Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e Gabinete de Segurança Institucional (GSI), da Presidência da República.







A pasta ressalta que a empresa administradora do contrato da Subestação Belém-Marituba, Verene Energia S.A., encaminhou informações relatando atos de coação e ameaças. A Subestação Marituba, de acordo com o MJSP, é considerada infraestrutura crítica do Sistema Interligado Nacional (SIN).



No início da semana, o governo federal autorizou as Forças Armadas a atuarem na segurança da COP30, evento com sede na capital paraense que vai de 10 a 21 de novembro.



Segundo o Decreto 704, publicado no Diário Oficial da União (DOU) da última segunda-feira (3), os efetivos da Aeronáutica, Exército e Marinha vão participar das a ções de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) previstas no Plano Estratégico Integrado de Segurança, que abrange também instalações de infraestrutura críticas nas cidades de Altamira e de Tucuruí.

