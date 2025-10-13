Uma cobra sucuri gigante, de aproximadamente cinco metros, foi encontrada na manhã de domingo (12) em um resort no município de Rio Quente, no sul de Goiás. O Corpo de Bombeiros foi acionado e precisou da ajuda de banhistas para retirar o animal do local.
O caso aconteceu por volta das 11h, quando as pessoas que frequentavam o balneário goiano notaram a serpente escondida dentro de uma estrutura de concreto que dá acesso ao local pelos banhistas.
Resgate
O vídeo divulgado nas redes sociais mostra os bombeiros se esforçando para retirar o animal com seu tamanho impressionante do local, que estava cheio e acompanhado de perto por quem estava no balneário.
A sucuri não se feriu no resgate, e foi levada em um carro do Corpo de Bombeiros até uma área de vegetação nativa próxima a um ambiente aquático, sendo solta logo em seguida.