Reprodução Serpente é retirada da água pelos bombeiros

Uma cobra sucuri gigante, de aproximadamente cinco metros, foi encontrada na manhã de domingo (12) em um resort no município de Rio Quente, no sul de Goiás. O Corpo de Bombeiros foi acionado e precisou da ajuda de banhistas para retirar o animal do local.

O caso aconteceu por volta das 11h, quando as pessoas que frequentavam o balneário goiano notaram a serpente escondida dentro de uma estrutura de concreto que dá acesso ao local pelos banhistas.





Resgate

O vídeo divulgado nas redes sociais mostra os bombeiros se esforçando para retirar o animal com seu tamanho impressionante do local, que estava cheio e acompanhado de perto por quem estava no balneário.

A sucuri não se feriu no resgate, e foi levada em um carro do Corpo de Bombeiros até uma área de vegetação nativa próxima a um ambiente aquático, sendo solta logo em seguida.



