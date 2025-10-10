Reprodução Líder religioso morre afogado durante pescaria em Goiás





O corpo do líder religioso Danilo Jacinto Macedo, de 41 anos, foi encontrado na manhã de segunda-feira (6) pelo Corpo de Bombeiros, no Rio Paranaíba, em Corumbaíba, região sudeste de Goiás. Ele estava desaparecido desde o sábado (4), quando tentou resgatar uma embarcação à deriva durante uma pescaria com amigos e acabou se afogando.



As buscas começaram logo após o desaparecimento e duraram três ciclos operacionais. De acordo com os bombeiros, o corpo foi localizado por volta das 11h de segunda-feira, a cerca de 7 metros de profundidade e 100 metros da margem, nas proximidades da Fazenda Nossa Senhora das Graças. A informação é do site Mais Goiás.



As equipes enfrentaram condições difíceis de mergulho, como baixa visibilidade e acúmulo de galhadas no leito do rio. Para localizar Danilo, foram utilizadas técnicas avançadas, incluindo os métodos de espiral, leque crescente e linha guia. Após o resgate, o corpo foi encaminhado à Polícia Científica para os procedimentos legais.

Morador de Caldas Novas, Danilo era membro do conselho do Colégio Confessional Cristão (Colégio C3) e completaria 42 anos na última quarta-feira (8). Ele deixa esposa e dois filhos. O sepultamento ocorreu no Cemitério São Jorge, em Caldas Novas.