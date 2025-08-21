Serpente de quase 4 metros aterroriza cidade e é capturada

Uma família apaixonada por animais se uniu a um morador local para capturar uma píton -amarela de quase 4 metros que estava à solta havia semanas na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. As informações são da UPI.
O residente de Prosperity, Warren Gallman, saiu em busca da cobra ao lado do filho Jordan e do sobrinho Jayden Atchison, depois que outra família relatou ter visto a píton-reticulada albina em uma região de Newberry County.
A equipe improvisada contou ainda com Evan Turner, vizinho da área. Após cerca de 15 minutos de buscas, Turner avistou a cobra gigante e Gallman conseguiu segurar a cabeça do animal.
Apesar de sofrer alguns arranhões ao ser puxado para dentro da vegetação pela serpente, o grupo conseguiu capturá-la em segurança.
As autoridades locais afirmaram que a origem da cobra ainda é um mistério.
“Tudo indica que era um animal de estimação que foi solto, já que essa espécie não é nativa da região”, explicou o xerife Lee Foster. O curador de herpetologia do zoológico Riverbanks Zoo & Garden, Sean Foley, reforçou a avaliação.