TikTok VÍDEO: cobra gigante despenca do teto e apavora operários em galpão

Trabalhadores de uma obra na Tailândia viveram momentos de susto quando uma enorme cobra despencou do teto de cerca de 20 metros de altura. O episódio foi registrado em vídeo por Michael Hirschi, que compartilhou as imagens nas redes sociais com bom humor, afirmando que situações assim são relativamente comuns no país.





O vídeo rapidamente viralizou, acumulando milhares de visualizações e comentários de internautas assustados. Apesar do susto, a serpente não feriu ninguém e foi devolvida em segurança ao seu habitat natural, permitindo que os operários retomassem as atividades normalmente.





Até o momento, não há confirmação sobre a espécie do animal.

A Tailândia abriga uma grande diversidade de serpentes, incluindo algumas das mais temidas do mundo. Entre as espécies mais comuns estão a cobra-real (Ophiophagus hannah), a píton-reticulada (Malayopython reticulatus), considerada uma das maiores do planeta, a cobra-rato (Ptyas mucosa) e a naja-siamesa (Naja kaouthia), famosa por sua postura de defesa característica.