Reprodução Outubro deve registrar novas ondas de calor

O mês de outubro começa nesta quarta-feira (1º) com extremos no clima no país: o Sul deve registrar fortes chuvas, enquanto novas ondas de calor atingem o restante do país. Na segunda metade do mês, as instabilidades devem avançar para o Sudeste e o Centro-Oeste, levando chuvas irregulares e algum alívio para o calor.

De acordo com a meteorologista Maria Clara Sassaki, porta-voz da Tempo OK, em entrevista ao Portal iG, a massa de ar seco vai predominar no Centro-Oeste, Sudeste e interior do Nordeste nos primeiros dias, mantendo temperaturas altas, baixa umidade e pouca chuva. No Sul, a previsão é de acumulados elevados e risco de temporais localizados. Confira:





Chuvas no Sul

As previsões de chuva para outubro são para perto ou acima da média na maior parte da região Sul, especialmente no território gaúcho e em Santa Catarina.

No Centro-Oeste e no Sudeste, a tendência é de precipitações irregulares. No geral, os volumes devem ficar perto ou abaixo da média histórica, embora pontos do Mato Grosso e da faixa litorânea de São Paulo possam registrar chuvas mais volumosas.

"Mas atenção, as primeiras pancadas de chuva no interior do país podem ser acompanhadas por intensas rajadas de vento e trovoadas, inclusive nas áreas costeiras do Sudeste" , aponta Sassaki ao iG.

Nas regiões Norte e Nordeste, o padrão deve mudar pouco em outubro. Segundo a Tempo OK, as pancadas de chuva ficam restritas ao extremo norte do país, em áreas do Acre, norte do Amazonas, Roraima, norte do Pará e Amapá, e ao litoral leste do Nordeste. Nas demais áreas, o tempo firme predomina, com calor persistente.

Calor acima de média

Em relação às temperaturas, o Centro-Sul terá mais um mês de calor acima da média. Os altos índices devem ser sentidos principalmente em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, interior de São Paulo, norte do Paraná e no Triângulo Mineiro.





No Sul, a tendência é de temperaturas também acima da média, mas com menos exagero. O Rio Grande do Sul, por exemplo, ainda pode registrar algumas madrugadas frias, embora cada vez mais raras, intercaladas com tardes quentes típicas da primavera, de acordo com a MetSul Meteorologia.

O instituto de meteorologia observa que algumas madrugadas de outubro podem ser frias e apresentar mínimas perto ou abaixo dos 10ºC em muitas cidades da região Sul, enquanto várias tardes costumam ser de calor.