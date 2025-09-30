Agência Nacional de Busca e Salvamento/Reprodução Equipes realizam resgate em escola que desabou na Indonésia

Um internato islâmico desabou na tarde de segunda-feira (29) em Sidoarjo, na Indonésia, deixando ao menos um estudante morto, cerca de 80 pessoas feridas e 38 desaparecidos, entre alunos e trabalhadores que estavam no local no momento do colapso. As informações são do jornal Spiegel.

O acidente ocorreu durante a concretagem de uma laje no prédio ainda em construção.

Segundo a emissora CNN Indonésia, testemunhas relataram que o edifício tremeu e emitiu estalos antes de ruir em poucos segundos. O colapso teria sido provocado pela falha de uma viga de sustentação que não suportou o peso do concreto fresco.

O prédio, construído há poucos meses, já era usado para aulas, apesar de ainda estar em fase final de obras.

No momento do desabamento, cerca de cem estudantes estavam reunidos para a oração da tarde no segundo andar da escola.

Segundo a página de notícias Kilat, a estrutura já apresentava sinais de instabilidade durante a semana, quando barulhos incomuns foram notados no edifício.

Equipes de resgate trabalham no caso

O órgão nacional de busca e resgate (Basarnas) informou em publicação na rede X: “ Dois times de resgate do escritório de Surabaya, com 13 pessoas, foram enviados ao internato Al Khoziny em Buduran, Sidoarjo, que desabou nesta segunda-feira (29) por volta das 15h35 no horário local .”

Ainda segundo o comunicado, “ esta manhã a equipe tentou abrir acesso para evacuar vítimas na área A1. O processo de resgate está sendo realizado 24 horas por dia pela equipe conjunta de busca ”.

A emissora Kompas TV informou que sete pessoas soterradas foram localizadas com vida ainda na tarde de segunda-feira.





Vítimas com ferimentos graves

Entre os feridos, foram registrados adolescentes com fraturas, cortes profundos e traumatismos. Um dos sobreviventes precisou ter um braço amputado, segundo o relato da CNN Indonésia.

Agentes do serviço de emergência, bombeiros e voluntários seguem trabalhando com maquinário pesado para retirar os escombros. As autoridades mantêm as buscas pelos desaparecidos.