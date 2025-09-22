x Temporal alaga saguão do Aeroporto de Congonhas em SP

Um forte temporal atingiu São Paulo na tarde desta segunda-feira (22), provocando estragos em várias regiões da capital. O Aeroporto de Congonhas registrou rajadas de vento de até 87 km/h e teve parte do saguão de embarque alagado, como mostram vídeos gravados por passageiros.





De acordo com a Defesa Civil, a tempestade foi acompanhada de chuva intensa, quedas de árvores, destelhamentos e pontos de alagamento em diferentes bairros. A Enel SP informou que centenas de milhares de imóveis ficaram sem energia elétrica, especialmente nas zonas Norte, Oeste e Sul da cidade.

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) decretou estado de atenção para alagamentos pouco depois das 13h45, abrangendo todas as regiões da capital. O alerta foi suspenso por volta das 15h, com a diminuição da intensidade das chuvas.

O fenômeno foi causado pela passagem de uma frente fria, que favoreceu a formação de nuvens carregadas e a ocorrência de ventos fortes. Apesar da melhora nas condições climáticas, os órgãos de emergência permanecem em alerta para possíveis novos episódios ao longo da semana.





Confira as rajadas de vento registrados em algumas cidades:

