Agência Brasil Temporal atinge diversos estados

Estados das regiões Sul e Norte terão chuvas fortes e temporais nesta terça-feira (30). No Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, há previsão de pancadas intensas com raios e rajadas de vento, principalmente no interior gaúcho, no norte catarinense e no sudoeste paranaense. Há risco de alargamentos, queda de granizo e transtornos urbanos, de acordo com o Clima Tempo.



Na Região Norte, o tempo instável também predomina. Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima devem registrar chuvas expressivas e temporais isolados ao longo do dia. Já Amapá e o norte do Pará podem ter pancadas rápidas, enquanto o Tocantins segue com tempo firme e ar seco.



Em contraste, as regiões Sudeste e Centro-Oeste enfrentam mais um dia de calor intenso e umidade muito baixa. Estados como Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e São Paulo terão sol forte o dia todo, com temperaturas que podem passar dos 38 °C e umidade abaixo de 15% durante a tarde. Apenas o noroeste de Mato Grosso e o sul de Mato Grosso do Sul têm chance de chuvas rápidas.



No Nordeste, o sol predomina na maior parte da região. Apenas a faixa litorânea, entre Alagoas e Pernambuco, deve ter chuvas passageiras, que podem ser fortes em alguns momentos. O interior continua sob calor extremo e baixa umidade.

