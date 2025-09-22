Portal IG Árvore quebrada no Morumbi

São Paulo enfrenta nesta segunda-feira (22) uma tarde de temporal, ventos fortes e diversos transtornos à população. A Defesa Civil do Estado emitiu alerta para rajadas de vento que podem chegar a 90 km/h na capital, Região Metropolitana, litoral e cidades do centro-oeste paulista.

Segundo o mapa de monitoramento da Enel, cerca de 525 mil domicílios tiveram o fornecimento de energia elétrica interrompido ao longo da tarde. O Corpo de Bombeiros também registra 131 chamados para quedas de árvores, oito para desabamentos e 13 ocorrências relacionadas a enchentes.

Ao iG, a Enel informou que “Desde ontem à noite, com as fortes chuvas e ventos, a companhia vem atuando para reconstruir trechos da rede danificados pela queda de árvores e galhos. As áreas Oeste e Norte da concessão foram as mais impactadas pelas chuvas. Entre os bairros da capital mais atingidos estão Jaraguá, Pinheiros, Mooca, Lapa e Vila Sônia” .

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), a passagem de uma frente fria provocou a chuva. O CGE alerta para descargas elétricas, alagamentos e a possibilidade de granizo.

Portal IG Árvore caí e bloqueia rua

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também mantém alerta laranja de tempestade válido até as 10h da manhã de terça-feira (23). Além da chuva, a previsão é de queda da temperatura à noite, com mínima prevista de 17 °C.

A Defesa Civil recomenda que a população evite transitar em ruas alagadas, busque abrigo em locais seguros durante os temporais e não se proteja sob árvores ou estruturas metálicas. Também orienta que aparelhos eletrônicos sejam desligados em caso de quedas de luz e reforça a necessidade de atenção redobrada para quedas de galhos, placas e fachadas.