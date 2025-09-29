Arquivo/Agência Brasil O texto aprovado é um substitutivo do deputado Otto Alencar Filho

A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda-feira (29) a proibição do horário de verão em todo o país.

A medida formaliza o fim de uma prática suspensa desde 2019 e altera marcos legais que permitiam ao Executivo adotar mudanças sazonais na hora oficial.

O texto aprovado é um substitutivo do deputado Otto Alencar Filho (PDT) ao Projeto de Lei 397/2007, de Valdir Colatto (MDB), e a outros nove projetos apensados que tramitavam desde 2007.

A proposta modifica o Decreto 2.784/2013, que define a hora legal no país, para impedir qualquer adoção de "hora especial", e revoga trechos do Decreto-Lei 4.295/1942 que autorizavam ajustes temporários para economizar energia elétrica.

Entenda: Governo avalia retorno do horário de verão ainda em 2025; entenda



O substitutivo, no entanto, introduz uma cláusula de exceção que permite a reativação do horário de verão em casos de crise energética grave.

Nessas situações, a adoção poderia ser regional e dependeria de análise técnica do ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico). A votação foi simbólica e aprovada por maioria na comissão.

Antes, em julho, a Comissão de Saúde já havia aprovado o mesmo substitutivo, relatado pelo deputado Diego Garcia (Republicanos).





O parecer destacou impactos do horário de verão na saúde, como distúrbios do sono, fadiga e aumento de acidentes em horários de deslocamento.

Os defensores da proposta argumentaram que estudos do MME (Ministério de Minas e Energia) e do ONS apontaram queda na eficiência da medida.

Segundo esses dados, a economia gerada variava entre 0,5% e 1% do consumo total, sem relevância frente aos impactos sociais e regionais. Outro ponto citado foi a insegurança de deslocamentos em horários escuros no início da manhã.

Contraditório

Usina Hidrelétrica de Belo Monte Reservatórios estão em níveis baixos





Contrários à medida destacaram ganhos para setores econômicos. O deputado Jorge Solla (PT) apresentou voto em separado, afirmando que o tema deveria ser competência do Executivo e citando efeitos positivos sobre o comércio.

Entidades como a Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) também defendem a retomada, alegando aumento de faturamento noturno.

O governo federal, por meio do MME, informou na semana passada que avalia a volta do horário de verão em 2025/2026 como resposta à atual crise hídrica.

Reservatórios em níveis baixos e crescimento de 4% no consumo em 2024 foram apontados como fatores que pressionam o sistema. A posição abriu divergência com a tramitação legislativa.

O horário de verão foi introduzido em 1931 e adotado anualmente entre 1985 e 2019 em 11 estados e no Distrito Federal.

A suspensão ocorreu em 2019, quando o governo Jair Bolsonaro (PL) acatou pareceres técnicos que indicavam ausência de benefícios energéticos. Desde então, não havia proibição legal definitiva, o que permitia eventual retomada por decreto presidencial.