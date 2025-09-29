Fernando Frazão/Agência Brasil Setembro termina com calorão e baixa umidade na maior parte do país

A semana será marcada pelo calor e o tempo seco na maior parte do país, com chuvas isoladas no Norte e no Sul nesta segunda-feira (29).

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de "perigo potencial" para baixa umidade do ar em estados do Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste. Além disso, as temperaturas seguem elevadas em praticamente todo o país, com máximas de até 40 °C em Cuiabá.

Em alguns pontos de Goiás, Tocantins e Mato Grosso, os índices podem cair para menos de 12%, segundo a Climatempo. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), valores abaixo de 60% podem aumentar o risco de desidratação, doenças respiratórias e incêndios florestais.

Quanto às tempestades no Norte e no Sul, o alerta é de "perigo potencial" para chuvas intensas, que prevê precipitações de até 50 mm por dia, acompanhadas de ventos entre 40 e 60 km/h. Há risco de raios e queda de granizo.

Confira, a seguir, como será o clima em cada região do Brasil no início desta semana.

Sudeste

O calor predomina em todas as capitais, com exceção de Vitória, no Espírito Santo, que deve registrar máxima abaixo dos 30 °C. No Rio de Janeiro, os termômetros chegam a 36 °C; em São Paulo e Belo Horizonte, até 32 °C.

Não há previsão de chuva para a maioria da região, mas o Inmet alerta para baixa umidade em Minas Gerais e interior de São Paulo. No litoral do Rio e do Espírito Santo, pode ventar forte, com rajadas de até 50 km/h.

Sul

Um sistema de baixa pressão vai influenciar o clima no Paraná, onde a chuva pode variar de moderada a forte, com risco de raios e ventos de até 70 km/h.

Em Santa Catarina e no norte do Rio Grande do Sul, as pancadas ocorrem de forma isolada ao longo do dia, com chances de queda de granizo, perdendo força à noite.

Centro-Oeste

As temperaturas estarão altíssimas, especialmente em Cuiabá, onde a máxima chega a 40ºC. No geral, a baixa umidade é a principal preocupação: em áreas de Goiás e Mato Grosso, os índices podem ficar abaixo de 12%.

Não há previsão de chuva para Cuiabá, Brasília e Goiânia. Já no Mato Grosso do Sul, há chance de pancadas moderadas a fortes no centro-sul e sudoeste do estado.

Nordeste

A semana começa com sol e calor na maior parte da região. As máximas podem chegar a 38 °C em Teresina (PI), São Luís (MA) e Palmas (TO). O litoral de Sergipe e Alagoas registra pancadas isoladas, especialmente em Maceió.

No interior da Bahia, Piauí, Ceará e Pernambuco, também fica o alerta para a baixa umidade do ar, que pode baixar para índices entre 30% e 20%.

Norte

O Inmet emitiu alerta de tempestade para Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia. No Pará, pancadas ocorrem em áreas de divisa com o Amazonas.





Já Tocantins e Amapá seguem com sol forte e baixa umidade. No sul do TO, os índices podem cair para 12%, que é considerado um nível crítico e prejudicial à saúde.