Reprodução/Portal LeoDias Pastor é visto novamente usando calcinha e peruca nas ruas de Goiânia

O bispo Eduardo Costa, que viralizou nas redes sociais na última semana após aparecer utilizando calcinha e peruca em Goiânia, teve um novo flagrante feito quatro dias após a primeira gravação, com ambos os adereços e uma nova roupa. Ele a parece ao lado de um carro, andando por uma rua deserta. No registro, o homem aparenta está procurando algo.

A nova filmagem, feita na última quinta-feira (14), foi divulgada pelo portal LeoDias nesta terça (19). Tanto as imagens novas quanto as que viralizaram foram gravadas no Setor Urias Magalhães, região norte de Goiânia, e geraram intensa repercussão nas redes sociais.





Líder religioso se explicou

Diante da repercussão, o pastor gravou um vídeo ao lado da esposa, a missionária Valquíria Costa, explicando que o traje incomum fazia parte de uma investigação pessoal para localizar um endereço. “Coloquei uma peruca e um short para tentar encontrar o local. Alguém me filmou escondido e tentou me extorquir” , disse.





Eduardo afirma que o autor do vídeo exigiu pagamento até o meio-dia do último domingo (10) para evitar a divulgação, mas ele decidiu não ceder. Já o responsável pelo novo flagra, contou ao portal LeoDias que não houve tentativa de chantagem.

“A gente fez o vídeo, não foi nem para viralizar, fazer maldade, nem nada. A gente fez um vídeo só para o intuito de saber mesmo o que era e ficar entre a gente mesmo, amigos mesmo, porque estava todo mundo em pânico porque ele sempre parava o carro e ficava, e ficava…” , explicou.