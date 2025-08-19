Reprodução Os sintomas da listeria podem não aparecer até oito semanas após o consumo

Um surto de infecção alimentar causado por queijos macios pasteurizados da empresa francesa Chavegrand resultou em duas mortes e 21 casos graves na França entre dezembro de 2024 e 13 de agosto de 2025.

Os produtos foram distribuídos em mais de 30 países, incluindo Reino Unido, Bélgica, Dinamarca, Países Baixos e Noruega, onde quatro casos foram confirmados. A bactéria responsável pela doença é a Listeria monocytogenes, transmitida por alimentos contaminados.

A doença provocada pela bactéria Listeria monocytogenes, chamada listeriose, pode causar febre, calafrios, dores musculares, náusea e diarreia em pessoas saudáveis.

Em gestantes, idosos e imunodeprimidos, a infecção pode evoluir para meningite, septicemia, complicações fetais e risco de aborto ou parto prematuro. O período de incubação varia de 1 a 70 dias, o que dificulta rastrear a origem da contaminação.

Os queijos afetados são feitos de leite de vaca ou cabra pasteurizado e identificados pelo selo sanitário FR 23.117.001. Consumidores foram orientados a não ingerir produtos fabricados antes de 23 de junho de 2025.

No Reino Unido, o recall inclui o Mon Ami brand Mild & Creamy French Camembert Petit 125g, com validade até 22 de setembro de 2025.

Autoridades de saúde francesas alertaram que pessoas que consumiram os queijos e apresentarem sintomas devem procurar atendimento médico, lembrando que os efeitos podem surgir até oito semanas após a ingestão.





Orientações aos consumidores

O Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças avaliou o risco como baixo para pessoas saudáveis, mas elevado para gestantes, idosos e imunodeprimidos.

A Chavegrand informou que aumentou em 100 vezes os testes em produtos e equipamentos e retirou todos os lotes produzidos antes de 23 de junho do mercado. Um porta-voz afirmou que os funcionários estão surpresos com o surto, apesar do trabalho intenso desde junho.

Consumidores foram orientados a verificar estoques domésticos e descartar queijos com o selo FR 23.117.001 ou qualquer produto macio pasteurizado da Chavegrand produzido antes de 23 de junho. Gestantes e crianças pequenas devem procurar avaliação médica imediata caso apresentem sintomas.