Reprodução X Novo vídeo mostra bispo de peruca e calcinha dias antes do flagra

Mais um capítulo surgiu na polêmica envolvendo o bispo e pastor Eduardo Costa, que foi flagrado usando peruca loira e calcinha em Goiânia.

Nesta terça-feira (12), vieram à tona novas imagens que indicam que o religioso já havia aparecido com o mesmo visual dias antes do vídeo que tomou conta das redes sociais.

“Deus, Pátria e Família”: Rapaz, divulgaram novo vídeo pastor evangélico andando de calcinha e peruca em Goiânia. pic.twitter.com/RyvyreEjE7— Lázaro Rosa 🇧🇷 (@lazarorosa25) August 13, 2025





Segundo informações do portal LeoDias, as cenas foram registradas por câmeras de segurança na noite de 6 de agosto, quatro dias antes da gravação que viralizou. No novo registro, Eduardo Costa volta a surgir com a peruca loira, mas usando uma calcinha preta, diferente do modelo azul que marcou o primeiro flagra.

A gravação foi feita em outro ponto da cidade, em frente a um carro branco, sob uma árvore. No final, ele é visto entrando no veículo pelo lado do motorista.

O primeiro vídeo, responsável por iniciar a repercussão, foi feito em 10 de agosto, no Setor Urias Magalhães, região norte da capital. Na ocasião, o bispo foi filmado caminhando próximo a um bar, usando a mesma peruca e uma calcinha azul.

Defesa e alegação de chantagem

Após a grande repercussão, Eduardo Costa apareceu ao lado da esposa, a missionária Valquíria Costa, para explicar o episódio. Ele afirmou que o uso das roupas foi parte de uma “investigação pessoal” e não um comportamento habitual.

“Eu fui fazer uma investigação pessoal sobre uma situação minha e, de forma errada, acabei colocando uma peruca e um short para tentar localizar um endereço. Alguém me filmou escondido e tentou me extorquir”, declarou o pastor.





De acordo com ele, a pessoa que fez a gravação exigiu pagamento até o meio-dia de 11 de agosto para que o vídeo não fosse divulgado. Eduardo disse ter se recusado a ceder à chantagem. O religioso ressaltou que sua esposa estava ciente da investigação, embora não soubesse de todos os detalhes.

O bispo classificou o caso como tentativa de constrangimento ilegal e uso indevido de imagem. Até o momento, porém, não confirmou se registrou boletim de ocorrência sobre a suposta extorsão.