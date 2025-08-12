Reprodução Pastor é flagrado usando roupas femininas e peruca

Um vídeo que circula nas redes sociais nesta segunda-feira (11) mostra um pastor, identificado como bispo Eduardo Costa, de Goiânia, caminhando próximo a um bar vestido com peruca loira e roupas femininas. As imagens, gravadas no Setor Urias Magalhães, região norte da capital, geraram intensa repercussão nas redes sociais.

A gravação levou internautas a relatar supostos episódios antigos envolvendo o religioso. Uma ex-funcionária afirmou que, anos atrás, a então esposa de Costa o flagrou “de vestidinho vermelho” próximo a motéis, situação que teria causado grande confusão. Outros comentários mencionaram possíveis dívidas trabalhistas deixadas por ele.

Veja vídeo











Diante da repercussão, o pastor gravou um vídeo ao lado da atual esposa, a missionária Valquíria Costa, explicando sua versão. Segundo ele, o traje incomum fazia parte de uma investigação pessoal para localizar um endereço. “Coloquei uma peruca e um short para tentar encontrar o local. Alguém me filmou escondido e tentou me extorquir” , disse.

Eduardo afirma que o autor do vídeo exigiu pagamento até o meio-dia do último domingo (10) para evitar a divulgação, mas ele decidiu não ceder. O pastor classificou o caso como tentativa de constrangimento ilegal e uso indevido de imagem, mas não confirmou se registrou boletim de ocorrência.