Reprodução/Regional and Mesoscale Meteorology Branch Ciclone extratropical visto via satélite

A passagem de um ciclone extratropical deve trazer chuva, vento e tempestades para várias cidades da região Sul do país entre esta terça (19) e quarta-feira (20), segundo informações da MetSul Meteorologia.

Com atuação mais forte no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, o fenômeno pode causar quedas de árvores, destelhamentos e cortes de energia elétrica.

Originado a partir de uma baixa pressão na costa do Chile, o sistema também afeta países vizinhos como Argentina, Uruguai, Paraguai e Peru. A tendência é que ele se desloque para o oceano na quinta-feira (21) e, com isso, o tempo melhore no Brasil.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas para vendavais e tempestades, que abrangem desde o extremo Sul, na fronteira com o Uruguai e o Paraguai, até o litoral paulista.

Reprodução/INMET Alertas do Inmet mostram atuação do ciclone extratropical





Veja, a seguir, as áreas e cidades mais afetadas pelo fenômeno no Brasil.

Risco de temporais

A instabilidade será mais forte entre a tarde de terça e a manhã de quarta, quando o ciclone vai se "chocar" com outra frente fria e avançar de Oeste para Leste. A previsão indica chuva intensa, granizo e vendavais isolados, com potencial para rajadas acima de 100 km/h.

Segundo a MetSul, as áreas de maior risco de temporais incluem o Nordeste da Argentina, Centro-Sul do Paraguai, Noroeste do Rio Grande do Sul e o Oeste de Santa Catarina.

As cidades que mais devem ser afetadas pelo avanço do ciclone são São Borja, Santiago, Santa Rosa, Cruz Alta, Ijuí, Erechim e Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul, além de Chapecó, Concórdia e Xanxerê, em Santa Catarina.

Risco de vento

O ciclone deve trazer rajadas fortes a muito fortes, com potencial de atingir ou ultrapassar os 100 km/h em pontos do litoral gaúcho. Entre as cidades sob maior alerta estão Capão da Canoa, Xangri-lá, Tramandaí, Imbé, Cidreira, Osório, Balneário Pinhal, Palmares do Sul, Capivari do Sul, Mostardas, Tavares, São José do Norte, Rio Grande, Pelotas, Santa Vitória do Palmar e Chuí.

No interior do Rio Grande do Sul, a ventania também deve ser intensa, atingindo a Campanha, Serra do Sudeste, Vales, Centro gaúcho, Alto Jacuí, Planalto Médio e Alto Uruguai.

Em Santa Catarina, o vento deve soprar forte no Oeste, Meio-Oeste, Sul e Planalto Sul. Na região de Bom Jardim da Serra e municípios próximos, as rajadas podem variar de 120 km/h a 140 km/h.





Segundo os meteorologistas, há risco de queda de árvores, destelhamentos, danos em estruturas e queda de energia elétrica.