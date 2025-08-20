JetPix Boeing 757-200

Um Boeing 757-200 modificado e sem identificação externa, operado pelo governo dos Estados Unidos, pousou em Porto Alegre na tarde desta terça-feira (19), às 17h13, após decolar de San Juan, em Porto Rico. Da capital gaúcha o avião partiu para Guarulhos (SP).

O motivo da presença no Brasil não foi informado oficialmente, segundo o site especializado Aeroin.

A aeronave, designada C-32B, pertence ao 150º Esquadrão de Operações Especiais da Força Aérea dos EUA e é usada em missões de transporte de equipes de ação rápida, que podem incluir diplomatas, militares de elite e agentes da CIA.

O C-32B é conhecido como “ Gatekeeper ” e tem fuselagem totalmente branca, sem matrícula visível, embora o registro oficial seja 00-9001.

Diferente do C-32A, utilizado como transporte presidencial, o modelo é equipado com sistemas avançados de comunicação, sensores e capacidade de reabastecimento em voo.

Segundo o site Aeroin, o modelo C-32B já foi acionado em crises no Oriente Médio, em Olimpíadas e em operações de emergência, como a explosão do porto de Beirute, no Líbano, em 2020.





Rota até Porto Alegre

A missão atual começou em 18 de agosto, quando a aeronave decolou da Base Aérea de McGuire, em Nova Jérsei.

Depois, fez escala em Tampa, na Flórida, seguiu para San Juan, em Porto Rico, e então aterrissou na capital gaúcha.

Segundo registros de voo, a viagem entre San Juan e Porto Alegre durou cerca de 07h22.

Ainda, às 20h03, o avião seguiu voo para o Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, pousando às 21h48.

O Portal iG entrou em contato com as administrações dos aeroportos Salgado Filho e de Guarulhos, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.