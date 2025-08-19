Divulgação/Defesa Civil Rajadas de ventos podem chegar aos 100 km/h

Um ciclone extratropical trazendo tempestades e vendavais deve atingir diferentes pontos do Brasil nesta terça-feira (19), principalmente na região Sul. O fenômeno se formou entre Argentina, Uruguai e Paraguai, impactando desde o extremo sul do território brasileiro até áreas centrais.

A chegada do ciclone gera alerta de vendaval de 40 km/h a 70 km/h nos estados do Sudeste e do Centro-Oeste, chuva volumosa no Sul e rajadas de vento próximas dos 100 km/h no litoral do Rio Grande do Sul.

Entenda o fenômeno

Um ciclone extratropical é caracterizado por um centro de baixa pressão atmosférica que se forma fora dos trópicos. Ele é formado quando uma grande concentração de ar quente sobe, provocando ventos fortes na área "vazia" e formando grandes volumes de chuva ao se condensar.

O encontro das massas de ar quente e frio faz com que os ventos se movimentem com mais intensidade, provocando o ciclone. Associado ao fenômeno, há a presença de uma frente fria que, quanto mais baixa a pressão do ar em seu interior, mais forte são os ventos gerados. As informações foram divulgadas por especialistas da Marinha do Brasil.

O ciclone desta semana é formado pela baixa pressão que avança do Pacífico pelo continente, no chamado Cone Sul da América Latina. A Defesa Civil recomenda que moradores evitem áreas abertas durante tempestades, reforcem os telhados e não busquem abrigo sob árvores.





Impactos

Com riscos elevados de tempestades severas, granizos e vendavais, principalmente mais ao sul do país, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) recomenda atenção da população das áreas afetadas. Foram emitidos alertas de perigo para tempestades, válidos até a quarta (20), no oeste de toda a região Sul.

Há também alerta de perigo para ventos costeiros no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com riscos potenciais de intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, movimentando dunas de areia sobre construções na orla. As demais regiões afetadas apresentam alertas de perigo potencial.