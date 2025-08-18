Reprodução/X Chuvas fortes são esperadas no Sul e no Sudeste

A previsão do tempo aponta para fortes chuvas em diversas áreas do país nesta segunda-feira (18), com risco de temporais no Sul, pancadas no Sudeste e Nordeste, além de calor intenso e baixa umidade no Centro-Oeste, de acordo com o Clima Tempo.

No Sul, a instabilidade ganha força principalmente no Rio Grande do Sul, com alerta para chuva intensa e ventos de até 70 km/h no oeste do estado. No litoral de Santa Catarina e do Paraná, as precipitações acontecem em forma de pancadas, enquanto nos pontos mais altos da Serra Catarinense há chance de geada.

No Sudeste, o tempo segue instável no litoral de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, onde há previsão de pancadas impulsionadas pelos ventos do mar. Já no interior paulista e em Minas Gerais, o destaque é a baixa umidade, que deve ficar abaixo de 30%.

O Centro-Oeste terá manhãs amenas e tardes quentes, mas a preocupação é a umidade crítica, que pode cair abaixo de 20% em Goiás e Mato Grosso.

No Nordeste, Salvador pode ter temporais, e entre Sergipe e Pernambuco as pancadas devem ocorrer com moderada a forte intensidade. No Maranhão, Piauí e oeste da Bahia o tempo será firme, mas o calor e a baixa umidade predominam.

Na região Norte, temporais atingem Amazonas, Acre, Rondônia e norte do Pará, enquanto Tocantins e parte do Pará registram sol forte e altas temperaturas.