PxHere Ciclone visto de cima

Um ciclone extratropical começa a ganhar força nesta terça-feira (19) no norte da Argentina e deve avançar em direção ao oceano, provocando instabilidades em boa parte do Centro-Sul do Brasil. O fenômeno deve trazer chuva intensa, temporais e ventos que, em áreas costeiras, podem superar os 90 km/h.

Segundo o Clima Tempo, a formação dará origem a uma frente fria organizada, responsável por espalhar instabilidades do Mato Grosso do Sul ao Rio Grande do Sul. No território gaúcho, a situação é mais preocupante: a Defesa Civil alerta para rajadas que podem alcançar 100 km/h em pontos do litoral.

O mapa de risco indica que a faixa mais crítica se estende do sul de Mato Grosso do Sul até o oeste gaúcho. Nessas áreas, marcadas em vermelho, há chance maior de temporais e chuva volumosa. Em outras regiões, como o interior de Minas e Goiás, os reflexos devem ser mais brandos, com pancadas isoladas e ventos menos intensos.

Na quarta-feira (20), a frente fria se desloca lentamente, mantendo o tempo instável no Sul e parte do Sudeste. Embora a tendência seja de enfraquecimento gradual da chuva, o vento seguirá como destaque, exigindo atenção para transtornos como quedas de árvores, destelhamentos e falta de energia.