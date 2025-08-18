Reprodução Homem foi baleado após tentar matar policial

Um homem de 47 anos foi morto após esfaquear um policial militar na manhã de sábado (16) em Nova Belém, no Vale do Rio Doce, Minas Gerais. O incidente aconteceu por volta das 10h, na área central da cidade.





Segundo informações da Polícia Militar, o homem sinalizou para a viatura parar, se aproximou e desferiu golpes de faca contra o policial que estava no banco do passageiro.

O agente sofreu dois cortes profundos na mão esquerda e um corte superficial na testa. Ele foi atendido em hospital da região e permanece estável.

Após o ataque, os policiais saíram da viatura e atiraram contra o agressor, que morreu no local.

A motivação do crime é investigada, mas a suspeita inicial aponta descontentamento do homem com a apreensão de sua motocicleta em uma blitz anterior.

Câmeras de segurança de estabelecimentos próximos registraram o ataque.

A Polícia Civil de Minas Gerais está conduzindo a investigação, com perícia no local e análise das imagens, além de depoimentos dos policiais envolvidos.





Confira a nota da PM-MG ao Portal iG

"Na manhã do dia 16 de agosto de 2025, por volta das 10h, durante patrulhamento preventivo na cidade de Nova Belém, um indivíduo se aproximou da viatura, do lado do patrulheiro, sacou uma faca e desferiu vários golpes no militar, atingindo a mão esquerda ( dois cortes profundos e vários superficiais) e a testa de raspão, oportunidade na qual os militares desembarcaram da viatura e, para cessar a injusta agressão, efetuaram disparos de arma de fogo contra o infrator, que foi a óbito no local.

De acordo com informações preliminares, a ação criminosa do infrator contra os policiais militares originou-se pelo descontentamento ocasionado pela apreensão de uma motocicleta em data pretérita.

Os militares atuaram em legítima defesa.

Os militares foram atendidos e passam bem"