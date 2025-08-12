Reprodução/X (Coutinho/P.Scheuer) Geada em São Joaquim - RS

O Rio Grande do Sul amanheceu nesta terça-feira (12) com geada e temperaturas negativas pelo quarto dia consecutivo. Segundo a MetSul, um centro de alta pressão mantém o tempo firme, com céu claro e ar seco, cenário que favorece as noites e madrugadas geladas.

Em várias regiões, a geada foi generalizada, atingindo desde a Serra até áreas de Campanha e Noroeste.

Houve neblina e nevoeiro durante o amanhecer, mas que já se dissiparam rapidamente, e o dia então ficou ensolarado. A falta de nuvens na madrugada contribuiu para o frio intenso, com mínimas de -2 °C em São José dos Ausentes, 0 °C em Vacaria e Santa Rosa, 2 °C em Passo Fundo e 3 °C em Caxias do Sul e Cruz Alta.

Porto Alegre registrou entre 6 °C e 7 °C, mas bairros do Sul da capital marcaram entre 4 °C e 5 °C. Em cidades vizinhas, como Canoas e Novo Hamburgo, as mínimas ficaram entre 3 °C e 5 °C.

Na parte central do estado, Santa Maria, Santiago e Santa Cruz do Sul amanheceram com 3 °C a 4 °C, enquanto Uruguaiana iniciou o dia com 6 °C e Alegrete com 5 °C. Na Campanha, Livramento e Bagé marcaram 2 °C, e no Sul, Pelotas registrou 4 °C. Rio Grande e Chuí ficaram em 6 °C.

À tarde, são esperadas temperaturas mais amenas, entre 17 °C e 20 °C nas áreas serranas e entre 20 °C e 22 °C em boa parte do interior.

Nova frente fria se aproxima

Segundo a MetSul, uma nova frente fria, dessa vez com atuação litorânea, se aproxima do Sul e do Sudeste a partir desta quinta-feira (14).





Com os ventos mais úmidos do litoral, cresce a possibilidade de chuva em diferentes regiões. O frio deve ser persistente, principalmente durante as madrugadas.