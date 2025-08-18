Reprodução/Climatempo Ciclone extratropical chega ao Brasil nesta semana

Um ciclone extratropical deve atingir o Brasil a partir desta terça-feira (19), trazendo risco de ventania, chuva forte e granizo principalmente na Região Sul. O fenômeno também terá reflexos no Sudeste e Centro-Oeste, com previsão de rajadas entre 40 km/h e 70 km/h em diversos estados.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o alerta de vendaval abrange São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No litoral gaúcho, os ventos podem chegar a 100 km/h, segundo a Defesa Civil estadual.

No Rio Grande do Sul, a instabilidade será mais intensa, com risco de temporais e queda de granizo. A MetSul Meteorologia alerta que os municípios do interior e da faixa litorânea devem enfrentar rajadas acima de 80 km/h já a partir de terça-feira. Em Santa Catarina e no Paraná, os ventos podem variar entre 50 km/h e 80 km/h.

Em São Paulo, a expectativa é de ventos moderados, entre 30 km/h e 50 km/h na maioria das cidades, mas que podem alcançar 70 km/h no litoral. Apesar da intensidade menor, o Inmet orienta atenção para possíveis quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia.

O fenômeno ocorre devido ao aprofundamento de um sistema de baixa pressão no Sul, que, ao interagir com massas de ar frio e quente, potencializa a formação do ciclone. A Defesa Civil recomenda que moradores evitem áreas abertas durante tempestades, reforcem telhados e não busquem abrigo sob árvores.

As rajadas devem perder força a partir de quarta-feira (20), mas ainda há previsão de tempo instável em parte do Sul e do Sudeste até o fim da semana.